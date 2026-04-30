Asesinaron a una mujer mientras atendía un cotillón y el dueño del local es el principal sospechoso

La ciudad de La Plata se encuentra conmocionada luego de la muerte de Paula Lastiris (47) , quien fue asesinada este miércoles cuando un hombre armado ingresó al local de cotillón que ella atendía. El agresor ya fue detenido y se trataría del dueño del comercio.

Todo comenzó el miércoles al mediodía, cuando los vecinos alertaron al 911 por una persona herida de arma de fuego en el local ubicado en calle 37 entre 9 y 10. Al llegar, los testigos relataron que un hombre había ingresado al local y atacado a la mujer que estaba trabajando.

Rápidamente, la policía montó un operativo cerrojo con motos del Escuadrón Motorizado UPPL y SASU, que patrullaban la zona. Minutos después, lograron detener al sospechoso en calle 35 entre 5 y 6 y secuestraron un revólver, presuntamente utilizado en el ataque.

El detenido fue identificado como Leopoldo Olegario Araoz, de 49 años, quien fue trasladado a la comisaría para quedar a disposición de la Justicia. A pesar de los esfuerzos médicos, Lastiris murió en el hospital San Martín.

Por otro lado, minutos después del ataque, el esposo de la víctima reveló que el agresor sería el propietario del local y el conflicto se habría originado por una deuda de alquiler.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que investiga el homicidio y tomará declaración a testigos y al propio detenido en las próximas horas.