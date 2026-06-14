Una reunión familiar terminó con una persecución y seis detenidos en Luján de Cuyo

Los involucrados intentaron escapar tras agredir a la Policía y terminaron detenidos luego de una breve persecución. Se secuestraron dos armas de fuego.

Una presunta reunión familiar terminó en caos luego de que seis personas fueran detenidas tras intentar escapar de la policía en un auto y protagonizar una breve persecución en el departamento de Luján de Cuyo.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 00:40 la Policía fue alertada a través del 911 de una serie de inconvenientes que se registraron en una reunión familiar en la Ruta 82, cerca del ingreso al barrio Virgen del Rosario.

Tras el arribo de los efectivos, las personas involucradas comenzaron a agredir a los oficiales, quienes solicitaron apoyo para controlar la situación. En medio de los disturbios, un grupo de personas abandonó el lugar a bordo de un Volkswagen Gol, huyendo de la policía.

Persecución, secuestro de armas y detenciones Lo ocurrido generó una breve persecución, la cual finalizó en la intersección de Ruta 86 y El Rosedal cuando los efectivos lograron dar alcance al vehículo. Allí, el personal policial constató que en el interior viajaban seis personas, tres hombres y tres mujeres, quienes fueron identificadas y detenidas.

Además, dentro del rodado se encontraron dos armas de fuego (una pistola calibre 40° y un revólver calibre 22° corto) y una cuchilla de hoja ancha de acero, aparentemente afilada, de unos 30 centímetros de largo. También se secuestró un palo de madera de un metro, ubicado debajo del asiento del acompañante.