Cayó el techo de una casa en Junín: rescataron a cuatro personas, entre ellas una bebé

El hecho este martes por la noche y obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistir a los integrantes de una familia.

El techo de la vivienda cedió y los ocupantes quedaron atrapados entre los escombros.

Una bebé de aproximadamente seis meses se encuentra entre las cuatro personas que fueron rescatadas con vida este martes por la noche tras el derrumbe del techo de una vivienda en Junín. El grupo familiar había quedado atrapado entre los escombros y fue auxiliado por efectivos policiales y Bomberos.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.50 en un inmueble ubicado en calle Olivares y Carril Centro del citado departamento. La emergencia fue advertida a través de un llamado al 911, que alertó sobre una mujer que solicitaba auxilio desde el interior de la propiedad, cuyo acceso se encontraba cerrado.

Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría 19ª constató que parte de la estructura de la vivienda se había derrumbado. En el interior se encontraban dos adultos y dos menores, quienes no podían salir por sus propios medios debido a los escombros.

Rescate y traslado de las víctimas tras el derrumbe Ante la situación, policías y Bomberos trabajaron en conjunto para acceder al inmueble y retirar a las cuatro personas atrapadas. Finalmente, todos fueron rescatados con vida y trasladados al Hospital Perrupato para recibir asistencia médica.

Entre los menores se encuentra una bebé de unos seis meses, quien quedó en observación en el centro asistencial. La otra menor tiene entre 4 y 5 años. De acuerdo con la información oficial, tanto ellas como los dos adultos se encontraban estabilizados tras ser atendidos por los profesionales de salud.