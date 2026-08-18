Volvió a caer el motochorro de 15 años que se burla de los policías porque es inimputable

Hace varios meses que el accionar de un menor de edad tiene al maltraer a los policías que trabajan en el límite entre San Martín y Maipú . Se trata del " Mateíto ", de 15 años, sindicado motochorro y oriundo de Palmira , quien protagonizó en el último tiempo diversos ilícitos, mayormente asaltos a motociclistas. Este lunes cayó por un nuevo hecho.

Fuentes policiales detallaron a MDZ que el nuevo episodio tuvo su inicio durante la medianoche del citado día, cuando un delivery de comida rápida denunció que fue interceptado por dos sujetos a bordo de motocicletas, una azul y la otra negra, en el cruce de Ruta 50 y calle Las Margaritas , en el distrito maipucino de San Roque .

Al parecer, la víctima advirtió que los sospechosos buscaban robarle la moto con la que realiza los repartos, por lo que logró evadirlos y darse a la fuga, dejando con las manos vacías a los malvivientes.

Tras eso, alertó inmediatamente a la línea de emergencias 911 , por lo que desde el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) se desplazó a efectivos de la Subcomisaría Lara hasta ese sector e iniciaron un patrullaje preventiva por la Ruta 50 , en las inmediaciones del Parque de la Familia .

A esa altura, los uniformados lograron detectar la presencia de los dos motochorros , a través de las características descritas por la víctima del asalto. Pero, cuando intentaron frenarles la marcha, estos escaparon a toda velocidad.

Tras una largar persecución, pudieron darle alcance al individuo a bordo de la moto negra. En tanto, su cómplice continuó por un descampado y luego abandonó el rodado, huyendo a pie y perdiéndose de vista de los efectivos.

El secuestro de dos motos robadas

De esa manera se logró secuestrar ambos vehículos marca Yamaha y se constató que tenían difrentes pedidos de secuestros por un robo agravado ocurrido el pasado viernes 14 y por un robo simple denunciado el jueves 6 de este mes, respectivamente.

Por su parte, cuando los funcionarios identificaron al presunto ladrón aprehendido, constataron que se trataba del "Mateíto", a quien ya habían demorado en varias oportunidades por hechos similares.

Tras poner en conocimiento sobre la situación al ayudante fiscal de turno en la Oficina Fiscal Maipú, se dispuso el secuestro de ambas motos y el traslado del menor de edad en calidad de guarda a la Comisaría Décima.

Una vez allí, se le dio intervención a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) para definir la situación del adolescente inimputable. Finalemente, las autoridades de ese organismo determinaron que el menor de edad sea entregado a su abuela, quien está a cargo de su cuidado.

Burlas a policías y un antecedente reciente

Fuentes allegadas al procedimiento revelaron a este portal que, al igual que en otras ocasiones, el "Mateíto" se burló y provocó a los policías que lo trasladaban a la dependencia judicial en la que iba a ser entregado a su familia.

Básicamente, el señalado motochorro se jacta de ser menor e inimputable y que, a raíz de eso, no pueden dejarlo tras las rejas. "Siempre pasa lo mismo, lo tienen una hora en la base y después lo entrega a su abuela", comentaron.

Lo mismo sucedió la última vez que cayó en las garras policiales, el domingo 31 de mayo, cuando una víctima denunció que intentaron robarle su motocicleta en el cruce de calle Las Margaritas y Ruta 50.

En esa ocasión, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) dio inicio a la búsqueda de los malvivientes, quien, de acuerdo con lo que denunció el conductor, se trataba de dos sujetos jóvenes a bordo de una motocicleta negra y roja.

Los dos presuntos motochorros detenidos en mayo: Joshua Gómez Quiroga —a la izquierda— y el Mateíto. (Se pixelan los rostros por pedido judicial) MDZ.

En las cercanías, los uniformados divisaron a un par de individuos que circulaban en una moto de similares características, por lo que realizaron un seguimiento controlado y trataron de frenarles el paso, haciéndoles señas mediante las luces y sonidos de las balizas y sirena, respectivamente.

Los ladrones hicieron caso omiso a la directiva policial y se dieron a la fuga por la Ruta 7, en dirección al este. Acto seguido, ingresaron por calle Lamadrid Sur, donde se implementó un operativo cerrojo con colaboración de personal de la Subcomisaría Lara y pudieron interceptar el vehículo de baja cilindrada.

Sospechados por una veintena de robos

Con los sujetos ya retenidos, se procedió a verificar la motocicleta, una Honda GLH 150cc, advirtiendo que tenía daños en el tambor de encendido y en la tapa del tanque. Posteriormente, se consultó el Sistema de Información Policial, de donde surgió que presentaba pedido de secuestro por una denuncia de hurto agravado radicada el viernes 22 de mayo.

Por eso, desde la Oficina Fiscal Maipú se dispuso la aprehensión del conductor, identificado como Joshua Malcom Gómez Quiroga, también oriundo de Palmira. Al mismo tiempo, su acompañante, fue trasladado a una seccional y luego restituído a su abuela.

De acuerdo con la información policial, los dos malvivientes estaban sospechados de cometer, al menos, veinte robos contra motociclistas en la zona. No obstante, Gómez Quiroga terminó imputado sólo por algunos de esos hechos, en los que había quedado comprometido por las pruebas.