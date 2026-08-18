Un hombre fue detenido tras robar medidores de gas de cuatro casas en Las Heras

El sospechoso llevaba una mochila con reguladores de gas y caños de cobre cuando fue interceptado y detenido por los efectivos.

El hombre fue detenido tras ser identificado por cámaras de seguridad mientras cometía los robos. (foto ilustrativa).

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada en Las Heras luego de que cuatro vecinos denunciaran el robo de elementos de sus medidores de gas. El sospechoso fue localizado tras un patrullaje y llevaba una mochila con reguladores y varios caños de cobre.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 5, luego de un llamado a la línea de emergencia 911 por el robo de caños de medidores en una vivienda de calle Dean Funes al 2100.

Las cámaras permitieron vincular los robos Una de las víctimas informó que el hecho había quedado registrado por las cámaras de seguridad. Al revisar la zona, los efectivos establecieron que elementos similares habían sido sustraídos de cuatro viviendas ubicadas en la misma cuadra.

Con las características aportadas, los policías realizaron un patrullaje y encontraron al sospechoso en Callejón Morales y Callejón El Progreso. Durante la requisa le secuestraron una mochila que contenía reguladores de gas y varios caños de cobre.

En el procedimiento intervino personal de Ecogas.