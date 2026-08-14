Atraparon al presunto autor del crimen de un limpiavidrios acribillado de seis disparos en Guaymallén

Casi tres meses pasaron desde que Gustavo Adolfo Pérez Álvarez , un limpiavidrios apodado como el Guata, fue acribillado de seis disparos en San José, Guaymallén . El crimen había permanecido sin detenidos , pero en los últimos días los detectives del caso avanzaron sobre el principal sospechoso y este viernes lo capturaron durante un allanamiento en Colonia Segovia .

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Homicidios , dependiente de Investigaciones, que desarrolló una serie de tareas que permitieron establecer que el presunto homicida se estaba ocultando en un domicilio del barrio Buenos Vecinos del citado distrito guaymallino.

A partir de las pruebas recolectadas, se solicitó una orden de allanamiento y, con el aval de la jueza Marina Martín , del Juzgado Penal Colegiado N°1, los detectives ejecutaron la medida pasadas las 18 de este viernes en la manzana D de la mencionada barriada.

De esa manera, tras irrumpir en la vivienda, lograron sin inconvenientes la detención de Orlando Juan Andrés Orador Berlanga , de 36 años, quien cuenta con abundantes antecedentes por robos agravados , resistencia a la autoridad , violencia de género e infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes), de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación.

Durante el procedimiento, los efectivos le secuestraron el celular al sospechoso, con el objetivo de someterlo a peritajes tecnológicos en busca de pruebas que ayuden a sostener la acusación en su contra.

En tanto, tras la captura fue trasladado a una dependencia de la zona, donde quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien en las próximas horas lo imputará y dispondrá su alojamiento en un penal provincial.

El brutal asesinato en Guaymallén

La información policial sostiene que habían pasado algunos minutos de las 5 del domingo 17 de mayo, cuando efectivos policiales patrullaban las calles de San José y, en medio del recorrido, se toparon con un sujeto tendido sobre el costado este de calle Servet, a metros del cruce con Correa Saá.

A simple vista, los uniformados verificaron que el individuo tenía sangrado en la boca y parecía no tener signos vitales. Momentos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso, inicialmente diagnosticándole dos heridas de arma blanca en el tórax.

Gustavo Adolfo Pérez Álvarez, la víctima del homicidio perpetrado a mediados de mayo en Guaymallén. MDZ.

No obstante, los posteriores trabajos de la Policía Científica sobre el cadáver permitieron constatar que la víctima había recibido seis impactos de bala, los cuales resultaron letales, surge de la investigación.

Las dos hipótesis por el crimen del limpiavidrios

Por su parte, de las averiguaciones practicadas en la escena se logró establecer que Pérez Álvarez era un conocido limpiavidrios de los semáforos de la zona y también contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad. Incluso, los vecinos de ese sector lo sindicaban como autor de diversos robos y hurtos ocurridos en el último tiempo.

Por ese motivo, una de las primeras hipótesis que surgió señalaba que el Guata podría haber sido blanco de una venganza perpetrada por alguna víctima de los hechos de inseguridad que le endilgaban, explicaron en su momento las fuentes judiciales consultadas.

No obstante, terminó tomando fuerza una segunda línea investigativa que apuntaba a una discusión por problemas de vieja data con algún conocido. Fue a partir de esa teoría que se avanzó sobre Orador Berlanga como posible autor del crimen y, finalmente, este viernes se concretó su detención en el marco de la investigación por el hecho de sangre.