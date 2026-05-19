Las hipótesis por el asesinato de un exconvicto en Guaymallén: venganza por robo o ajuste de cuentas

El asesinato de Gustavo Adolfo Pérez Álvarez , el exconvicto de 34 años acribillado de siete disparos durante la madrugada del domingo en Guaymallén , continúa rodeado de interrogantes mientras comienzan a surgir distintas hipótesis sobre el trasfondo del crimen que conmocionó a vecinos de la zona.

De acuerdo con las averiguaciones que realizó MDZ en el sector guaymallino donde se produjo el hecho de sangre, Pérez Álvarez solía trabajar como limpiavidrios en semáforos de la zona. Sin embargo, vecinos también señalaron que el "Guata", como era conocido por los lugareños, era permanentemente sindicado como autor de distintos hechos delictivos, sobretodo hurtos y robos .

En ese sentido, la información policial confirmó que presentaba antecedentes por dos robos simples, un robo simple en grado de tentativa, un hurto en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa, registrados entre 2011 y este año.

Uno de los escenarios que comenzó a tomar fuerza entre vecinos del sector apunta a que Pérez Álvarez pudo haber sido asesinado por un vecino de la zona.

De acuerdo con las charlas que mantuvo este portal con testigos, el "Guata" se dedicaba a robar en las inmediaciones y varias veces había sido marcado por las víctimas de esos hechos de inseguridad.

Por eso, los residentes de la zona estimaban que Pérez Álvarez pudo haber cometido un nuevo robo, en el que lo identificaron y persiguieron para ajusticiarlo, ya que eran varios los vecinos que estaban cansados de los constantes robos.

La otra pista: un posible ajuste de cuentas

La segunda hipótesis que comenzó a circular con fuerza apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado al ambiente delictivo en el que se movía la víctima.. De acuerdo con esa versión, Pérez Álvarez pudo haber sido ultimado en el contexto de un ajuste de cuentas, ya que habría mantenido un reciente conflicto con otro sujeto con el que solía delinquir en la zona.

Ademas, mencionaron que la forma en la que fue ejecutado el ataque alimenta la idea de un ajuste de cuentas, ya que Pérez Álvarez recibió siete disparos en distintas partes del cuerpo y fue abandonado sobre el asfalto durante la madrugada, un escenario que para varios vecinos refleja la saña con la que fue agredido por el autor del crimen.

Además, el hecho de que no existieran indicios de robo en la escena del crimen fortaleció entre habitantes del sector la teoría de que el asesinato habría estado motivado por conflictos previos con otras personas vinculadas al ambiente delictivo.

Siete disparos de calibre 22

De acuerdo con información policial, el cuerpo de Pérez Álvarez fue hallado cerca de las 3 de la madrugada sobre calle Servet y Correa Saá, cuando efectivos de la Subcomisaría Campos realizaban patrullajes preventivos y observaron al hombre tendido sobre el asfalto, aparentemente sin signos vitales.

La víctima murió en el lugar y posteriormente confirmaron que presentaba numerosas heridas de bala en distintas zonas del cuerpo.

En un primer momento, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento y advirtió a primera vista dos orificios de bala en el tórax. Sin embargo, el avance de los peritajes modificó el escenario inicial de la investigación.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que los profesionales de la Policía Científica detectaron siete impactos de arma de fuego con orificios de ingreso y sin salida en diferentes partes del cuerpo del hombre.

Además, entre las prendas de la víctima fueron hallados restos plúmbeos compatibles con un proyectil calibre 22, elemento que quedó incorporado al expediente judicial.