Asesinato en Guaymallén: encontraron a un hombre baleado en la calle

En un patrullaje preventivo en Guaymallén, la Policía encontró el cuerpo de un hombre en la vía pública, víctima de un ataque con arma de fuego.

Durante la madrugada de este domingo, oficiales de la Policía de Mendoza hallaron en la intersección de las calles Correa Saa y Servet de Guaymallén el cuerpo sin vida de un hombre de 34 años, identificado como Gustavo Adolfo Pérez Álvarez. El caso se investiga como un posible homicidio, ya que la víctima presentaba heridas de bala.

Según fuentes policiales, personal de la Subcomisaría Campos realizaba un patrullaje preventivo habitual cerca de las 3:40 hs, cuando localizó a la víctima tendida en la vía pública. A partir de allí, se activó el protocolo correspondiente y se solicitó asistencia médica.

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado constataron que el hombre falleció en el lugar y se dio intervención al personal de Homicidios, Policía Científica y la Fiscalía especializada, quienes comenzaron con las tareas de investigación correspondientes.

La Policía investiga un posible homicidio Al momento de realizar las pericias, se constataron diferentes lesiones compatibles con heridas de bala. Además, se secuestró un proyectil calibre 22, el cual se encontraba entre la ropa de la víctima. El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense.