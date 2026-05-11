Confirmaron el diagnóstico del intendente de Guaymallén: por qué seguirá internado

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , continuará internado luego de que se confirmara el diagnóstico que motivó su hospitalización durante el fin de semana . Según el último parte médico, el jefe comunal dio positivo para gripe influenza y permanecerá bajo observación médica por al menos un día más.

Desde el municipio detallaron que el hisopado realizado al funcionario “arrojó resultado positivo para gripe influenza ”, una infección respiratoria viral que suele incrementarse durante las épocas de mayor circulación de virus estacionales. Además, explicaron que el cuadro puede provocar fiebre alta, malestar general y complicaciones, especialmente en personas con factores de riesgo.

El comunicado oficial también llevó tranquilidad respecto a la evolución de Calvente . “Actualmente, el intendente se encuentra estable y sigue evolucionando favorablemente”, indicaron. Sin embargo, los profesionales médicos determinaron que continúe internado “por precaución y con el objetivo de continuar monitoreando la evolución del cuadro”.

La internación de Calvente se conoció este domingo, cuando desde Guaymallén informaron que el dirigente había acudido a la guardia del Hospital Italiano debido a que presentaba “fiebre y malestar general”.

En ese momento, desde la comuna señalaron que los estudios de sangre realizados habían dado resultados normales y aclararon que el diagnóstico inicial correspondía a “un cuadro gripal”. Además, descartaron que el cuadro estuviera vinculado a una neumonía, una de las principales preocupaciones frente a infecciones respiratorias de este tipo.

Los médicos decidieron realizar un hisopado para precisar el origen de los síntomas, análisis que finalmente confirmó que se trataba de influenza. A raíz de ello, el intendente continuará en observación para seguir de cerca la evolución clínica y prevenir posibles complicaciones.

El aislamiento y la recomendación de vacunarse

Desde el entorno del intendente explicaron además que, una vez que reciba el alta médica, deberá cumplir con aislamiento durante los días posteriores, de acuerdo con las indicaciones de los especialistas.

En paralelo, desde la comuna aprovecharon para recordar la importancia de la vacunación antigripal como principal herramienta preventiva. “Se recuerda y aconseja la importancia de la vacunación antigripal como principal herramienta de prevención para reducir riesgos, complicaciones y cuadros graves, especialmente en personas con factores de riesgo y en contextos de alta circulación viral”, expresaron.