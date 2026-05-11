El motivo por el que debieron hospitalizar al intendente de Guaymallén

El jefe comunal Marcos Calvente ingresó este domingo al Hospital Italiano y quedó en observación. Descartaron que se trata de una neumonía o un cuadro de gravedad.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue hospitalizado este domingo a raíz de un fuerte cuadro gripal. Desde la comuna indicaron que los médicos decidieron que quede internado en observación, aunque descartaron que se trate de una neumonía.

Mediante un comunicado difundido por el equipo de prensa de Guaymallén, indicaron que Calvente asistió este domingo a la guardia del Hospital Italiano proque “tenía fiebre y malestar general”. “Le realizaron estudios de sangre, cuyos resultados dieron bien, y el diagnóstico es un cuadro gripal”, indicaron.

A su vez, resaltaron que “está descartado que el intendente Marcos Calvente tenga neumonía o cualquier cuadro de gravedad”.

Advirtieron que “por precaución, los médicos decidieron dejarlo unas horas en observación y le harán un hisopado para descartar influenza, que es una gripe viral más fuerte de lo habitual y que está circulando mucho en este momento”.