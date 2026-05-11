Andis: el Gobierno comprobó sobreprecios en compras ortopédicas y citan esta semana a empresarios

El Gobierno Nacional constató, a través de un informe que realizó el Ministerio de Salud , que hubo más de 4.000% de sobreprecios en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) . Ocurre en momentos que la causa judicial entra en una nueva etapa de indagatorias a empresarios vinculados al sector.

De acuerdo al relevamiento oficial, se identificaron aumentos de hasta 4.239% en adquisiciones de andadores, prótesis y sillas de ruedas. El documento, confeccionado por la cartera que conduce Mario Lugones , comparó los valores facturados al Estado con precios de mercado y concluyó que las diferencias observadas resultan “injustificables”.

En paralelo, la investigación judicial avanzará esta semana con nuevas declaraciones. Desde el lunes 11 deberán presentarse distintos empresarios y exfuncionarios relacionados con las contrataciones bajo sospecha.

Entre ellos figura Osmar Caballi , contador y exdirector general de ANDis durante algunos meses de la gestión de Alberto Fernández. Caballi además aparece como uno de los principales socios de Farma Salud, empresa que habría obtenido contratos por alrededor de $7.900 millones.

También serán indagados integrantes de la familia Sagués, propietarios de la ortopedia del mismo nombre, señalada entre las firmas favorecidas por las contrataciones investigadas. Mariano y Christian Sagués tienen previsto declarar el martes 12, mientras que Vicente y Lucas Sagués lo harían el miércoles 13.

Los informes incorporados hasta el momento ubican a Ortopedia Sagués dentro de un grupo de proveedores cercanos a la estructura administrativa del organismo, junto con firmas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma.

La causa, impulsada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, apunta a determinar si existió un esquema paralelo de contrataciones para prestaciones de alto costo (PACBI) que terminó favoreciendo a un conjunto reducido de empresas proveedoras.

Durante la semana también deberán comparecer Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L, y Javier, Fernando y Gustavo Bernat, integrantes de Ortopedia Bernat.