Caputo se suma al blindaje de Milei a Adorni: "Es una persona honesta y lo defiendo como tal"

En medio de la tormenta política que rodea a Manuel Adorni , el ministro de Economía, Luis Caputo , salió al cruce de las versiones que indican que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito podría ahuyentar a los inversores. Con un mensaje de calma hacia los mercados, el titular del Palacio de Hacienda fue tajante: “Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni” .

En declaraciones brindadas a LN+, Caputo desestimó que las revelaciones sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete afecten la "economía real". Como prueba de esta solidez, el ministro destacó que el riesgo país se mantiene en niveles mínimos históricos para la gestión, incluso a pesar del escándalo interno y del complejo contexto internacional marcado por la Guerra en Medio Oriente .

Caputo se alineó totalmente con la postura de Javier Milei , quien el pasado viernes advirtió a sus ministros que "prefería perder la elección antes que echar" a Adorni. El jefe de la cartera económica validó esta lealtad basándose en la convicción de la inocencia del funcionario.

"Me parecería trágico que un presidente esté más pendiente de si algo mide o no, y esté dispuesto a ejecutar a un ministro que considera honesto", reflexionó Caputo.

Respecto al avance de la causa liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita , el ministro se mostró optimista: "Él tiene que presentar todos sus papeles. Si realmente no tiene las cosas en orden, a la Justicia no le va a pasar desapercibido".

Luis Caputo Juan Mateo Aberastain/MDZ

Inflación a la baja: las proyecciones para abril y junio

Más allá del ruido político, el ministro aprovechó para compartir datos alentadores sobre la marcha del programa económico. Según estimaciones privadas que maneja el Gobierno, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril mostrará un descenso significativo.

“La inflación de abril probablemente va a dar entre 2,5% y 2,8%. Es sustancialmente más baja que el 3,4% de marzo”, adelantó Caputo.

El funcionario vaticinó que a partir de junio comenzará una etapa de recuperación más acentuada: "Creo que a partir de junio se vienen los mejores meses. Estamos absorbiendo el shock interno del año pasado y entrando en un proceso de desinflación virtuoso".

Un "país serio" y el dólar bajo control

Finalmente, Caputo se refirió a la estabilidad cambiaria como un indicador de confianza institucional. Aseguró que la cotización del dólar se encuentra "muy tranquila" y utilizó este fenómeno para afirmar que Argentina "se está recibiendo de país serio", logrando aislar la cotización de la moneda de los conflictos de la alta política y los ruidos en el Gabinete Nacional.