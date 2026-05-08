Manuel Adorni dio una conferencia escoltado por Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, no respondió preguntas y omitió hablar de supuestos sobresueldos
Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa este viernes. Se trató de una declaración ante la prensa junto a Caputo y Monteoliva.
Con la intención de dar vuelta la página y dejar atrás los escándalos que lo tienen como protagonista, el jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezó una conferencia de prensa para dar anuncios de gestión, muchos de los cuales ya habían sido dados. En ese contexto, les preguntaron a él y a Luis Caputo por los supuestos sobresueldos de la SIDE a los funcionarios, y ambos omitieron dar respuesta.
"¿Cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este Gobierno?", preguntó el periodista de Cadena 3 Ariel Rodríguez en el Salón de Conferencias de Casa Rosada. Sin embargo, ni Adorni ni Caputo pudieron negar que cobraban ese dinero de los servicios de inteligencia. "¿Qué pregunta es esa? ¡Dios mío!", señaló el titular del Palacio de Hacienda.
El primero en tomar el micrófono fue Adorni, quien tampoco dio precisiones sobre la pregunta. "Hoy la conferencia es sumamente relevante. El súper RIGI podría generar una mejora en la calidad de vida de los argentinos, y lo que está haciendo la ministra Monteoliva —en el área de Seguridad— en la lucha contra el narcotráfico, que tanto tiempo nos ha tenido contra la pared, amerita una agenda cerrada", indicó el funcionario.
Además, remarcó: "Entendemos la relevancia de los temas. Sería bueno aprovechar la presencia de los ministros que hacen a la gestión".
Adorni lideró esta conferencia de prensa con la intención de dejar atrás el escándalo por los gastos que no puede demostrar con sus ingresos e intentar retomar la agenda de la gestión. Sin embargo, un sector de la prensa acreditada aprovechó para hacer las preguntas que todavía quedan pendientes sobre su situación patrimonial, a pesar de que la conferencia no había sido convocada para ese fin.
Después de la conferencia de prensa, Adorni se dirigió a la reunión de gabinete pautada para las 14 en el Salón Eva Perón. Está prevista como una instancia destinada a evaluar el funcionamiento de la gestión y avanzar en una nueva etapa de recortes sobre la estructura ministerial.
La reunión también volverá a juntar en una misma mesa a dirigentes que mantienen fuertes distancias internas, como Karina Milei y Santiago Caputo, obligados a convivir políticamente pese a la desconfianza mutua.
En la Casa Rosada descuentan que Javier Milei buscará ordenar la tropa durante la reunión y bajar el nivel de conflictividad. El presidente encabezará el primer tramo del encuentro con una exposición política y económica, mientras que luego dejará en manos de Manuel Adorni la presentación del nuevo esquema de recortes, que incluirá una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital para cada ministerio.