Manuel Adorni dio una conferencia escoltado por Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, no respondió preguntas y omitió hablar de supuestos sobresueldos

Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa este viernes. Se trató de una declaración ante la prensa junto a Caputo y Monteoliva.

Con la intención de dar vuelta la página y dejar atrás los escándalos que lo tienen como protagonista, el jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezó una conferencia de prensa para dar anuncios de gestión, muchos de los cuales ya habían sido dados. En ese contexto, les preguntaron a él y a Luis Caputo por los supuestos sobresueldos de la SIDE a los funcionarios, y ambos omitieron dar respuesta.

"¿Cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este Gobierno?", preguntó el periodista de Cadena 3 Ariel Rodríguez en el Salón de Conferencias de Casa Rosada. Sin embargo, ni Adorni ni Caputo pudieron negar que cobraban ese dinero de los servicios de inteligencia. "¿Qué pregunta es esa? ¡Dios mío!", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

El primero en tomar el micrófono fue Adorni, quien tampoco dio precisiones sobre la pregunta. "Hoy la conferencia es sumamente relevante. El súper RIGI podría generar una mejora en la calidad de vida de los argentinos, y lo que está haciendo la ministra Monteoliva —en el área de Seguridad— en la lucha contra el narcotráfico, que tanto tiempo nos ha tenido contra la pared, amerita una agenda cerrada", indicó el funcionario.

Además, remarcó: "Entendemos la relevancia de los temas. Sería bueno aprovechar la presencia de los ministros que hacen a la gestión".

Adorni lideró esta conferencia de prensa con la intención de dejar atrás el escándalo por los gastos que no puede demostrar con sus ingresos e intentar retomar la agenda de la gestión. Sin embargo, un sector de la prensa acreditada aprovechó para hacer las preguntas que todavía quedan pendientes sobre su situación patrimonial, a pesar de que la conferencia no había sido convocada para ese fin.