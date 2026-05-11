Mesa política en crisis: pese a la "mancha Adorni" el Gobierno busca salvar la agenda legislativa de Milei

El martes se reunirá el núcleo duro en Casa Rosada para unificar la estrategia parlamentaria de Javier Milei.

La Casa Rosada será este martes a las 14 el escenario de un nuevo cónclave de la mesa política, en un clima de máxima tensión. Tras una última reunión de Gabinete marcada por los cruces internos y la sombra de la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo busca recuperar la iniciativa política y cerrar filas ante una semana parlamentaria que se anticipa determinante.

El encuentro, coordinado por el propio Adorni bajo la estricta supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene un objetivo central: unificar la estrategia en el Congreso. El Ejecutivo busca evitar que sus aliados del PRO y la UCR impongan condiciones en proyectos sensibles, especialmente en lo que respecta a la reforma electoral y la ley de "Ficha Limpia".

La batalla por la Reforma Electoral: "Como quiere Milei" El malestar en el entorno del Presidente es palpable. En Balcarce 50 cayó muy mal la intención de tratar el proyecto de Ficha Limpia de forma aislada, por fuera del paquete integral de reforma enviado por el Ejecutivo. Esta maniobra es atribuida por los aliados a la influencia de sectores que responden a Patricia Bullrich, lo que ha generado un cortocircuito en la comunicación oficialista.

Desde el núcleo duro del Gobierno son tajantes: este martes se discutirá la reforma “entendida como la quiere Milei y no como le conviene a cada uno”. La consigna es no ceder ante las conveniencias territoriales de los bloques dialoguistas y avanzar con la eliminación de las PASO y otros cambios estructurales del sistema de votación.

La mesa política avanza con la agenda legislativa, mientras afronta el caso Adorni La mesa política avanza con la agenda legislativa, mientras afronta el caso Adorni. Presidencia