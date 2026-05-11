Mesa política en crisis: pese a la "mancha Adorni" el Gobierno busca salvar la agenda legislativa de Milei
El martes se reunirá el núcleo duro en Casa Rosada para unificar la estrategia parlamentaria de Javier Milei.
La Casa Rosada será este martes a las 14 el escenario de un nuevo cónclave de la mesa política, en un clima de máxima tensión. Tras una última reunión de Gabinete marcada por los cruces internos y la sombra de la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo busca recuperar la iniciativa política y cerrar filas ante una semana parlamentaria que se anticipa determinante.
El encuentro, coordinado por el propio Adorni bajo la estricta supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene un objetivo central: unificar la estrategia en el Congreso. El Ejecutivo busca evitar que sus aliados del PRO y la UCR impongan condiciones en proyectos sensibles, especialmente en lo que respecta a la reforma electoral y la ley de "Ficha Limpia".
La batalla por la Reforma Electoral: "Como quiere Milei"
El malestar en el entorno del Presidente es palpable. En Balcarce 50 cayó muy mal la intención de tratar el proyecto de Ficha Limpia de forma aislada, por fuera del paquete integral de reforma enviado por el Ejecutivo. Esta maniobra es atribuida por los aliados a la influencia de sectores que responden a Patricia Bullrich, lo que ha generado un cortocircuito en la comunicación oficialista.
Desde el núcleo duro del Gobierno son tajantes: este martes se discutirá la reforma “entendida como la quiere Milei y no como le conviene a cada uno”. La consigna es no ceder ante las conveniencias territoriales de los bloques dialoguistas y avanzar con la eliminación de las PASO y otros cambios estructurales del sistema de votación.
Agenda legislativa: patentes, hojarasca y subsidios
Además de la disputa electoral, la mesa política deberá aceitar los mecanismos para tratar en la Cámara de Diputados tres ejes clave que el Gobierno considera urgentes:
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Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT): Un reclamo histórico del sector privado para la integración internacional.
Ley Hojarasca: El proyecto destinado a la desburocratización y eliminación de leyes obsoletas.
Zonas Frías: La controvertida reducción de subsidios energéticos, un punto que genera resistencia incluso en sectores cercanos al oficialismo.
El factor Adorni y la cohesión interna
La reunión del martes será también un test de resistencia para Manuel Adorni. El ministro coordinador llega al encuentro en medio del avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga sus movimientos financieros en 2024. Pese al blindaje presidencial, la "mesa chica" deberá evaluar cómo impacta el ruido judicial en la negociación con los gobernadores y los jefes de bloque, quienes miran con desconfianza la debilidad ética que el escándalo proyecta sobre la gestión.