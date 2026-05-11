A un día de la marcha universitaria, el Gobierno recortó más de $78.000 millones en educación y frenó obras

El Gobierno oficializó este lunes, mediante una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial , un recorte de $78.768.179.759 en distintas áreas de la Secretaría de Educación , además de la suspensión de transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales. Ocurre a un día de la Marcha Universitaria .

Según surge de la planilla anexa del gasto público, el ajuste de mayor magnitud recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que sufrió una reducción de $35.288.051.713. Ese recorte impacta principalmente en las transferencias que el Estado realizaba a las provincias para su ejecución.

En la misma línea, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, un instrumento que buscaba equilibrar los pisos salariales de los docentes en distintas jurisdicciones, consigna NA.

Otro de los rubros afectados fue el de infraestructura escolar y provisión de equipamiento, que perdió $21.686.636.818. A su vez, el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” registró una disminución de $6.649.536.538, dentro del cual se incluye una baja superior a los $559 millones en partidas de becas estudiantiles.

En paralelo, la empresa estatal EDUC.AR S.A. quedó alcanzada por una reducción de transferencias que totalizan $48.000.000.000, de acuerdo con la documentación oficial.

El ajuste también alcanzó al sistema universitario nacional, donde se recortaron $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, lo que afecta obras en distintas casas de estudio.

Entre las instituciones alcanzadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con una baja de $700.000.000; la Universidad Nacional de Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una merma de $540.000.000.

La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, difundida por el Poder Ejecutivo junto al resto de las modificaciones presupuestarias del período.