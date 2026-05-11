A un día de la marcha universitaria, el Gobierno recortó más de $78.000 millones en educación y frenó obras
Se trata de una reciente medida adoptada en el Boletín Oficial. Se redujeron partidas destinadas a alfabetización, infraestructura escolar y becas estudiantiles. Además, suspendió transferencias para obras en 13 universidades nacionales.
El Gobierno oficializó este lunes, mediante una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, un recorte de $78.768.179.759 en distintas áreas de la Secretaría de Educación, además de la suspensión de transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales. Ocurre a un día de la Marcha Universitaria.
Según surge de la planilla anexa del gasto público, el ajuste de mayor magnitud recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que sufrió una reducción de $35.288.051.713. Ese recorte impacta principalmente en las transferencias que el Estado realizaba a las provincias para su ejecución.
En la misma línea, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, un instrumento que buscaba equilibrar los pisos salariales de los docentes en distintas jurisdicciones, consigna NA.
Otro de los rubros afectados fue el de infraestructura escolar y provisión de equipamiento, que perdió $21.686.636.818. A su vez, el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” registró una disminución de $6.649.536.538, dentro del cual se incluye una baja superior a los $559 millones en partidas de becas estudiantiles.
En paralelo, la empresa estatal EDUC.AR S.A. quedó alcanzada por una reducción de transferencias que totalizan $48.000.000.000, de acuerdo con la documentación oficial.
El ajuste también alcanzó al sistema universitario nacional, donde se recortaron $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, lo que afecta obras en distintas casas de estudio.
Entre las instituciones alcanzadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con una baja de $700.000.000; la Universidad Nacional de Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una merma de $540.000.000.
La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, difundida por el Poder Ejecutivo junto al resto de las modificaciones presupuestarias del período.