Marcha universitaria del 12 de mayo: cuánto gana un profesor de la UNCuyo

La UNCuyo adhirió a la marcha universitaria del 12 de mayo y convocó a la comunidad a acompañar el reclamo de las casas de estudios de todo el país por la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del salario de los trabajadores y profesores.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, llamó a la comunidad a participar de la marcha universitaria.

Trabajar ocho horas diarias, cinco días a la semana, y cobrar lo que muchos considerarían un sueldo de inicio en el sector privado. Esa es la realidad de un profesor titular con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Cuyo hoy: 1.500.000 de pesos mensuales.

El dato lo aportó la propia rectora de la UNCuyo , Esther Sánchez a MDZ al ser consultada sobre los salarios docentes y resume la crisis que la universidad atraviesa hace más de un año.

“Esta cifra hace materialmente imposible sostener una familia con un único ingreso, aun dedicando a la universidad toda la jornada laboral. Los trabajadores están haciendo un esfuerzo heroico para mantener en pie las funciones esenciales de la institución”, dijo la rectora.

uncuyo Un profesor de la UNCuyo con 40 horas semanales gana $1.500.000 por mes Archivo MDZ

Intimación del Gobierno Nacional

Cuando se confirmó la movilización del 12 de mayo, el Gobierno Nacional intimó a las universidades nacionales a brindar un plan de acción para que los alumnos no pierdan días de clases.

Desde el Rectorado de la UNCuyo la intimación oficial fue recibida con más perplejidad que alarma. La postura institucional fue clara: son las universidades las que esperan que el Estado cumpla, y no al revés. Además, Sánchez confirmó la participación de la UNCuyo en la 4ª Marcha Federal Universitaria.

En el centro del reclamo aparece la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada en dos oportunidades por el Congreso Nacional y respaldada por fallos judiciales que ordenaron su implementación. Sin embargo, según la rectora, el Ejecutivo nacional sigue sin acatarla.

Ante eso, la universidad eligió mostrar sus credenciales: aulas abiertas, docentes dictando clases, estudiantes cursando con normalidad y personal no docente en funciones. “Todo eso ocurre a pesar de un presupuesto insuficiente y en un contexto donde áreas estratégicas como la investigación, la extensión y la vinculación con el medio están totalmente desfinanciadas", dijo Sánchez.

Esther Sanchez en el cierre de la marcha universitaria El 21 de abril cierran listas para las elecciones de la UNCUYO. Ya hay precandidatos para el rectorado. Todos los detalles de la carrera.

El llamado a participar de la marcha universitaria

Desde la UNCuyo llamaron a participar de la la 4ª Marcha Federal Universitaria ya que es la única herramienta de presión ante la falta de herramientas institucionales. Esperan la participación de docentes, no docentes, alumnos, egresados y la comunidad en general.

“La universidad pública, gratuita y de calidad es un motor de movilidad social y de desarrollo nacional, y su desfinanciamiento, como una decisión que tiene consecuencias que van mucho más allá de los salarios docentes”, indicó la rectora.

Además, remarcó que ante la crisis, la UNCuyo priorizó el sostenimiento de las becas estudiantiles y garantizó la continuidad de las actividades académicas.