Por una discusión con su esposa en público, separaron a un alto jefe de la Policía de Córdoba

La Policía de Córdoba atraviesa una nueva crisis institucional luego de que un alto jefe de la ciudad capital fuera apartado de su cargo y pasado a situación pasiva, tras un episodio ocurrido con su esposa durante el fin de semana en la zona del Estadio Mario Alberto Kempes .

De acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad, el hecho se produjo en el marco de un evento público, donde el comisario mayor Juan Pablo Esquibel, jefe de Seguridad de Capital que se encontraba de civil y fuera de servicio, protagonizó una discusión con su esposa en medio de la concurrencia. Testigos señalaron que la situación incluyó forcejeos, lo que motivó la intervención de efectivos que participaban del operativo preventivo en el lugar.

Fueron estos mismos agentes quienes elevaron la novedad a la superioridad, al advertir que el involucrado era un alto mando de la fuerza. A partir de allí, tomó intervención la Jefatura de Policía y el órgano de control disciplinario.

El caso fue derivado al Tribunal de Conducta Policial, que deberá determinar si existió una falta disciplinaria. Paralelamente, la propia fuerza dio intervención al Polo de la Mujer, siguiendo los protocolos vigentes en situaciones que podrían encuadrarse en violencia de género.

Como consecuencia, Esquibel fue apartado preventivamente de su cargo y puesto en situación pasiva, una condición que implica la quita del arma reglamentaria y la percepción de solo el 30% de su salario mientras se desarrolla la investigación interna.

Hasta el momento, la mujer no radicó una denuncia penal y, según trascendió, habría manifestado que se trató de una discusión. Incluso, tras el episodio, fue asistida en una posta sanitaria del lugar.

Un área clave en la estructura policial

La salida de Esquibel genera impacto en un área estratégica de la fuerza, ya que el jefe de Seguridad Capital tiene bajo su responsabilidad el diseño y ejecución de los operativos en el principal distrito urbano de la provincia, considerado el más complejo en términos del mapa delictivo.

El comisario había asumido ese rol a comienzos de este año, luego de haber sido ascendido a fines de 2024. En las últimas semanas había tenido exposición mediática por su participación en distintos operativos y declaraciones públicas.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la conducta de los altos mandos policiales y los mecanismos de control interno de la fuerza. Por ahora, la investigación sigue su curso y el cargo de jefe de Seguridad Capital permanece en transición, a la espera de definiciones oficiales.