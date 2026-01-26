Pánico en Córdoba: así fue el momento en que arrojaron una granada a la policía en medio de un operativo

Un operativo policial en la Ciudad de Córdoba, derivó en una situación de extrema tensión cuando vecinos lanzaron una granada de mano contra efectivos.

Un procedimiento policial realizado este domingo por la tarde en la Ciudad de Córdoba terminó en una escena de alto riesgo, luego de que vecinos arrojaran una granada de mano contra efectivos que participaban de un operativo para detener a dos personas acusadas de distintos delitos.

Así pasaron los minutos de tensión en Córdoba policía de córdoba Policía de Córdoba El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, en inmediaciones de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna. Según informó la Policía, el operativo concluyó con la detención de un hombre mayor de edad y de un adolescente de 15 años, sindicados como presuntos autores de diversos hechos delictivos.

Durante el despliegue, la situación se vio alterada cuando un grupo de vecinos intentó entorpecer la labor policial mediante el lanzamiento de elementos contundentes. En ese contexto, una granada de mano fue arrojada hacia la caja de uno de los patrulleros, generando pánico entre los efectivos y las personas presentes.

Ante el riesgo, la Policía utilizó armas menos letales para disuadir la agresión y estableció un cordón preventivo para resguardar la integridad del personal y de los vecinos. Además, se solicitó la intervención del Departamento Explosivos.

Especialistas confirmaron que el artefacto arrojado era una granada FMK-2. Debido a que no se pudo determinar de inmediato su nivel de peligrosidad, se procedió a su remoción mediante cuerdas y técnicas específicas, y posteriormente fue trasladada en una tolva a un sector seguro del Tiro Federal Córdoba para su tratamiento.