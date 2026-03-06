Dónde será sede de la primera fecha del Campeonato Nacional de CycleKart

La ciudad cordobesa de Río Ceballos será sede el próximo 14 y 15 de marzo de la primera fecha del Campeonato Nacional de Cyclekart , que reunirá a pilotos de Córdoba , Santa Fe, Buenos Aires y San Juan en el denominado Gran Prix Sierras Chicas.

La actividad comenzará el sábado 14 a las 10 en el camping de la UOM con la recepción e inscripción de los participantes. Entre los protagonistas estará el representante local Fernando Manganaro, campeón 2025 de la categoría.

A las 14 se pondrá en marcha una travesía de 15 kilómetros que recorrerá distintos puntos emblemáticos del sector serrano. El trayecto incluirá el paredón del dique La Quebrada, el histórico vado de Colanchanga utilizado en el Rally, la trepada hacia el mirador y el descenso por el parador La Estancita y el camino del Cuadrado hasta regresar a Río Ceballos.

Frente a la Capilla Histórica —construida en 1873— se realizará además una exhibición estática de los monopostos artesanales inspirados en autos de Grandes Premios de las primeras décadas del siglo pasado.

La jornada del domingo estará dedicada a la competencia. Desde las 9 comenzarán las pruebas libres en un circuito callejero de 1,5 kilómetros, mientras que a las 10 se largará la primera manga de regularidad a 10 vueltas. La segunda manga, con la misma modalidad, se disputará a las 13.30.

La emoción llegará a las 15 con el sprint de velocidad libre, también a 10 vueltas, que completará un total de 15 kilómetros de competencia. A las 16 se realizará la ceremonia de premiación para los pilotos que completen los 60 kilómetros del Gran Prix Sierras Chicas en las categorías 110 cc, 125 cc, 150 cc y motores estacionarios.

Los Cyclekart son réplicas artesanales a escala de los autos de Grand Prix de las décadas de 1920 y 1930, impulsadas por motores de motocicleta. Construidos bajo la filosofía “hazlo tú mismo”, combinan estética vintage, camaradería y espíritu familiar.

En la competencia se podrán ver modelos inspirados en históricos monopostos como Bugatti, Alfa Romeo, Mercedes, Austin, Aston Martin, Ford o Chevrolet, recreados con ruedas y motores de motos de baja cilindrada. El paso por Río Ceballos marcará así el inicio del calendario nacional 2026 de esta particular disciplina.