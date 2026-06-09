Trabaja, emprende y vuelve a pelear el campeonato: Tomás Vitar, el mendocino que no se resigna a soñar

Hay una imagen que pocas veces aparece en las transmisiones de automovilismo. No es la del podio, ni la del trofeo, ni la del festejo. Es la del piloto que al día siguiente vuelve a atender sus obligaciones, a ocuparse de sus emprendimientos y a seguir buscando la manera de financiar un sueño.

En esa foto entra perfectamente, que este fin de semana volvió a ganar y ahora se anima a mirar el campeonato de frente, una vez más. Porque detrás de algunos triunfos no hay solamente un piloto acelerando un auto. Hay madrugones, cuentas por pagar, reuniones de trabajo, llamados, sponsors que convencer y una familia entera empujando para que el sueño no se detenga.

Por eso la victoria de Tomás Vitar en La Plata no fue una más.

El mendocino logró su segundo triunfo de la temporada en el Turismo Nacional y dio un golpe sobre la mesa en uno de los campeonatos más difíciles del automovilismo argentino. Una categoría donde nadie regala nada, donde las diferencias son mínimas y donde sostenerse en la pelea ya es un mérito enorme.

Pero para entender el presente de Vitar hay que mirar un poco más allá del podio.

Porque la realidad del automovilismo argentino está lejos de la imagen romántica que muchas veces se observa desde afuera. Salvo contadas excepciones, los pilotos no viven exclusivamente de correr. Deben complementar su actividad deportiva con trabajos, emprendimientos y obligaciones cotidianas.

Y ese es justamente el mundo que habita Vitar.

Entre compromisos laborales, responsabilidades empresariales y la exigencia de mantenerse competitivo a nivel nacional, el mendocino encontró la fórmula para seguir creciendo sin perder el foco.

La victoria en La Plata es la consecuencia visible de un esfuerzo mucho más grande.

Es el resultado de meses enteros dedicados a sostener un proyecto deportivo que exige tiempo, dinero y una enorme capacidad para sobreponerse a las dificultades.

Mientras otros descansan, él piensa en la próxima carrera.

Mientras otros celebran un podio, él ya está buscando la manera de financiar la siguiente fecha.

Así funciona gran parte del automovilismo argentino.

Y quizás por eso los triunfos tienen un sabor distinto.

La temporada 2026 lo encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Ya no se trata solamente de ser competitivo o de representar a Mendoza en los principales escenarios del país.

Tomas Vitar la plata 2 Una carrera apretada en La Plata. Instagram Tomás Vitar

¿Un mendocino listo para pelear el campeonato Clase 2?

Ahora también aparece como un candidato real.

La segunda victoria del año lo posicionó entre los protagonistas del campeonato y obliga a sus rivales a mirarlo de otra manera.

Ya no es una sorpresa.

Ya no es el piloto que aparece ocasionalmente en los primeros puestos.

Es alguien dispuesto a pelear hasta el final.

Y eso tiene un valor enorme para Mendoza.

Porque la provincia ha construido una larga tradición en el automovilismo nacional, pero cada generación necesita nuevos nombres capaces de sostener esa herencia.

Vitar parece dispuesto a asumir ese desafío.

Todavía queda mucho campeonato por delante. Habrá circuitos favorables, carreras complicadas y momentos de tensión.

Pero algo cambió después de La Plata.

Porque cuando un piloto gana una vez puede hablarse de una gran tarde.

Cuando gana dos veces en la misma temporada, empieza a hablarse de un candidato.

Y Tomás Vitar ya está sentado en esa mesa.

La de los que no corren solamente para participar.

La de los que corren para ser campeones.