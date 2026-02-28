El pueblo cordobés donde el río corre entre sierras y el paisaje se mantiene intacto

Este pueblo de Córdoba combina tranquilidad, balnearios naturales y un entorno verde que invita a desconectar.

El pueblo de Alpa Corral se extiende junto al río de los Sauces en el sur cordobés.

El pueblo de Alpa Corral se encuentra en el departamento Río Cuarto, Córdoba, en una zona donde las sierras comienzan a ondular el horizonte y el paisaje adquiere un perfil más agreste. Su ubicación, a más de 900 metros sobre el nivel del mar, le da un clima más fresco que el del llano cordobés.

El río de los Sauces atraviesa el pueblo y define gran parte de su identidad. Sus aguas forman balnearios naturales, playas de piedra y sectores profundos donde el entorno serrano se refleja con claridad. Durante el verano, el río se convierte en el eje de la vida cotidiana.

El paisaje combina bosque autóctono, quebradas y lomadas que rodean al pueblo. Senderos y caminos rurales permiten recorrer el entorno a pie, a caballo o en bicicleta, con vistas abiertas hacia las sierras del sur cordobés.

image El río que atraviesa el pueblo forma balnearios naturales entre sierras y bosque serrano. Córdoba Turismo Uno de los atractivos cercanos es el sector conocido como La Unión, donde confluyen cursos de agua que forman pozones naturales y pequeñas cascadas. Estos espacios refuerzan el carácter natural del pueblo y su vínculo directo con el río.

La escala urbana se mantiene baja. Las construcciones son mayormente residenciales y los servicios acompañan sin alterar la fisonomía serrana. El ritmo cotidiano conserva un tono pausado, lejos de la intensidad de los destinos más masivos.