Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo donde el salame es protagonista

A aproximadamente 100 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra un destino ideal para quienes disfrutan de las escapadas gastronómicas. Se trata de Mercedes, una ciudad bonaerense donde uno de los grandes protagonistas es el salame quintero, un producto artesanal que forma parte de la identidad local.

Este embutido típico, elaborado con una mezcla de carne porcina y vacuna, se convirtió en uno de los sabores más representativos del lugar. Con el paso del tiempo, el salame quintero ganó fama entre turistas y visitantes, al punto de convertirse en un símbolo gastronómico de la ciudad.

Además de su propuesta culinaria, Mercedes conserva muchas características de pueblo , con una vida tranquila y atractivos históricos que la convierten en un destino ideal para pasar el día o el fin de semana.

Uno de los mayores orgullos de la ciudad es el salame quintero mercedino, que se elabora de manera artesanal siguiendo recetas tradicionales transmitidas de generación en generación.

Este producto tiene tanta importancia en la cultura local que cada año se celebra la Fiesta Nacional del Salame Quintero, un evento que reúne productores, gastronomía regional y espectáculos. La celebración se realiza desde 1975 y convoca a miles de visitantes que llegan para probar este clásico embutido.

Pero la gastronomía de Mercedes no se limita al salame. La ciudad también es sede de otros eventos populares como la Fiesta Nacional del Durazno, que se realiza en diciembre, y la Fiesta Provincial de la Torta Frita, ampliando así su oferta turística y culinaria.

Qué hacer en Mercedes

Además de su gastronomía, Mercedes ofrece distintos espacios para disfrutar del aire libre. Uno de los más conocidos es el Parque Municipal Independencia, que cuenta con unas 55 hectáreas junto al río Luján y es ideal para caminatas, picnics o actividades recreativas. Otro lugar destacado es la Reserva Natural Arroyo Balta, un espacio con espejos de agua y áreas naturales donde se pueden realizar recorridos y avistaje de aves.

Muy cerca de la ciudad también se encuentran dos pueblos rurales muy visitados: Tomás Jofré, considerado uno de los polos gastronómicos más importantes de la provincia con más de 20 restaurantes, y Altamira, una pequeña localidad de estilo tranquilo conocida como “pueblo lento”, ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar del paisaje rural.

Mercedes- Turismo mercedes La ciudad también celebra la Fiesta Nacional del Durazno y la Fiesta Provincial de la Torta Frita. Foto: Mercedes turismo

Cómo llegar a Mercedes

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar tomando la Autopista 25 de Mayo, continuar por el Acceso Oeste y, antes de llegar a Luján, empalmar con la Ruta Nacional 5 hasta el kilómetro 100, donde se encuentra la ciudad de Mercedes. También se puede acceder desde otros puntos de la provincia: