Ni Mar del Plata ni Tandil: el pueblo de Buenos Aires poco conocido con arroyos de aguas cristalinas y cascadas

Un destino perfecto para parejas y adultos mayores que quieren disfrutar de pequeñas vacaciones desconectando de la rutina.

Al sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra un destino ideal para desconectar de la rutina y disfrutar del aire libre: Indio Rico. Este pequeño pueblo ofrece una propuesta cultural y turística perfecta para quienes buscan unas vacaciones tranquilas, especialmente adultos mayores y parejas.

Ubicado en el partido de Coronel Pringles, el lugar se destaca por sus paisajes naturales. El Río Quequén Salado ofrece postales ideales para la fotografía y la posibilidad de realizar actividades al aire libre. Además, hay arroyos de aguas claras y pequeñas cascadas que invitan a disfrutar de los últimos días templados antes de la llegada del invierno.

indio-rico buenos aires El pueblo ideal para relajarse. Archivo. Qué hacer en este pueblo El pueblo cuenta con propuestas simples pero atractivas, como pesca y senderismo. Sus campos son ideales para realizar picnics, mientras que también se pueden visitar espacios históricos como la antigua estación de tren, hoy convertida en Museo Ferroviario, y el tradicional almacén de Marcelino López.

Uno de los eventos más destacados es la Fiesta del Cordero al Disco, una celebración declarada de interés cultural que combina gastronomía típica, espectáculos musicales y un ambiente festivo que remite a las tradiciones y a la historia del pueblo.

indio-ricojpg Indio Rico, el pueblo con aguas cristalinas. Archivo. Para llegar, la opción más habitual es en auto. Se debe tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur hasta Tres Arroyos y luego continuar por la Ruta Provincial 85 durante aproximadamente 47 kilómetros. Desde Buenos Aires, el viaje tiene una duración estimada de siete horas.