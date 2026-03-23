Ni Mar del Plata ni Tandil: el pueblo de Buenos Aires poco conocido con arroyos de aguas cristalinas y cascadas
Un destino perfecto para parejas y adultos mayores que quieren disfrutar de pequeñas vacaciones desconectando de la rutina.
Al sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra un destino ideal para desconectar de la rutina y disfrutar del aire libre: Indio Rico. Este pequeño pueblo ofrece una propuesta cultural y turística perfecta para quienes buscan unas vacaciones tranquilas, especialmente adultos mayores y parejas.
Ubicado en el partido de Coronel Pringles, el lugar se destaca por sus paisajes naturales. El Río Quequén Salado ofrece postales ideales para la fotografía y la posibilidad de realizar actividades al aire libre. Además, hay arroyos de aguas claras y pequeñas cascadas que invitan a disfrutar de los últimos días templados antes de la llegada del invierno.
Qué hacer en este pueblo
El pueblo cuenta con propuestas simples pero atractivas, como pesca y senderismo. Sus campos son ideales para realizar picnics, mientras que también se pueden visitar espacios históricos como la antigua estación de tren, hoy convertida en Museo Ferroviario, y el tradicional almacén de Marcelino López.
Uno de los eventos más destacados es la Fiesta del Cordero al Disco, una celebración declarada de interés cultural que combina gastronomía típica, espectáculos musicales y un ambiente festivo que remite a las tradiciones y a la historia del pueblo.
Para llegar, la opción más habitual es en auto. Se debe tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur hasta Tres Arroyos y luego continuar por la Ruta Provincial 85 durante aproximadamente 47 kilómetros. Desde Buenos Aires, el viaje tiene una duración estimada de siete horas.
En cuanto al alojamiento, predominan las opciones de casas particulares, casas de campo y posadas familiares, tanto en el pueblo como en zonas cercanas. También es posible consultar en la delegación municipal por alquileres temporarios o buscar alternativas en los alrededores de Coronel Pringles.
Por su tranquilidad, su contacto con la naturaleza y su ritmo pausado, Indio Rico se presenta como una escapada ideal para parejas y personas que buscan descansar lejos del turismo masivo.