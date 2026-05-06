A una hora de CABA: el pueblo con laguna, historia y naturaleza para una escapada

Salir de la Ciudad de Buenos Aires sin alejarse demasiado puede cambiar por completo el ritmo del día. A unos 52 kilómetros de la Capital, San Vicente aparece como un pueblo cercano para quienes buscan verde, aire libre y algo de historia en una misma visita.

El municipio destaca a la Laguna del Ojo como uno de sus principales atractivos naturales y la define como el espejo de agua más cercano a CABA, además de remarcar la presencia de una reserva con diversidad de flora y fauna.

El recorrido puede empezar por la laguna, el punto más elegido para caminar, tomar mate, pescar, hacer picnic o simplemente quedarse frente al agua. El sitio turístico local menciona actividades como pesca deportiva, caminatas, paseos en bote, picnic y avistaje de aves, una combinación que vuelve al lugar atractivo para familias, parejas o grupos de amigos que quieren pasar el día sin organizar un viaje largo.

La reserva natural suma otro valor al paseo. El área forma parte de un complejo de humedales asociado a la Laguna del Ojo , la Laguna Bellaca y el Arroyo San Vicente, según la información difundida por la propia reserva. En ese entorno, el plan no depende solo del paisaje: también aparece la posibilidad de observar aves, recorrer senderos y acercarse a un ecosistema que conserva una fuerte identidad bonaerense. Para este domingo, el pronóstico anticipa una mañana soleada y una tarde con más nubosidad, con temperaturas frescas, por lo que conviene llevar abrigo si la idea es quedarse hasta el atardecer.

San Vicente no se agota en la laguna. Uno de sus lugares más emblemáticos es el Museo Quinta 17 de Octubre, ubicado en Lavalle y Eva Perón. El Instituto Cultural bonaerense informa que el espacio abre de jueves a domingo, de 15 a 18, y también los feriados en ese mismo horario. Allí se conserva parte de la historia ligada a Juan Domingo Perón, cuyos restos descansan en el predio, según indica el municipio.

san vicente

Otro punto que suele despertar curiosidad está en Domselaar: el Castillo Guerrero. La casona ofrece visitas guiadas los fines de semana con reserva previa y propone un recorrido por la historia de Felicitas Guerrero, una figura asociada a la alta sociedad argentina del siglo XIX. Según la página oficial del lugar, las visitas se realizan los domingos a las 11 y no se venden entradas en puerta, por lo que es recomendable reservar antes de viajar.

Cómo llegar y qué tener en cuenta

Para llegar en auto desde CABA, una de las vías habituales es salir por la Autopista Riccheri, continuar por Camino de Cintura y conectar luego con la Ruta Provincial 210 y la Ruta Provincial 58. El trayecto ronda la hora, aunque puede variar según el tránsito. En transporte público, una opción frecuente es viajar en tren por la Línea Roca hasta Alejandro Korn y desde allí combinar con colectivo hacia San Vicente.

El cierre del paseo puede quedar reservado para la gastronomía local. San Vicente tiene una tradición marcada por sus fiestas populares, entre ellas la Fiesta Provincial de la Mozzarella, que se realiza en el predio ferial Vieja Estación, de acuerdo con la información municipal. Así, entre laguna, reserva, museo, castillo y cocina bonaerense, el pueblo se consolida como una escapada sencilla, cercana y con más capas de interés de las que su distancia sugiere.