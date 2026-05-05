El pueblo cerca de Buenos Aires para comer asado y pasar un fin de semana relax

Hay pueblos que no necesitan demasiada infraestructura para convertirse en una escapada. Lozano, en el partido de General Las Heras, funciona justamente así: pocas calles, una estación antigua, mesas de campo y ese silencio que aparece cuando la ciudad queda lo suficientemente lejos.

No es un destino de grandes carteles ni de agenda cargada. Su atractivo está en otra cosa: caminar sin apuro, comer bien y volver por unas horas a una postal rural bonaerense.

Ubicado a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , este paraje creció al calor del ferrocarril y todavía conserva esa marca en su paisaje. La estación Lozano es cabecera de un ramal del Belgrano Sur que parte desde González Catán, según la información ferroviaria disponible, y representa una de las formas más pintorescas de llegar hasta el pueblo. El viaje en tren suma algo que muchas escapadas perdieron: la sensación de que el paseo empieza antes de bajar en destino.

En Lozano, la gastronomía tiene más peso que cualquier itinerario turístico. Uno de los nombres que más se repite entre los visitantes es El Resorte, una pulpería de campo asociada a una experiencia simple y abundante: bebidas, picadas, empanadas, sándwiches y, con reserva previa, comidas más completas al estilo rural. El lugar es atendido por Gustavo y Adriana, y suele aparecer recomendado como una parada para quienes buscan una comida sin apuro y una charla de mostrador.

La otra referencia fuerte es La Tacuara, ubicada frente a la estación. El espacio funciona en clave de bodegón y pulpería, con platos caseros, parrilla, empanadas y pastas. También se la menciona como un lugar vinculado a peñas y encuentros culturales, algo que refuerza esa identidad de pueblo donde la comida no es solo una pausa, sino parte de la experiencia. En un destino tan chico, sentarse a comer termina siendo casi una forma de conocer el lugar.

Cómo llegar en auto o en tren

Para quienes viajan en auto desde CABA, el recorrido habitual combina Acceso Oeste, la zona de Luján, Ruta Nacional 5 y luego caminos provinciales hacia General Las Heras y el acceso a Lozano. La distancia y el tiempo final dependen del tránsito, por eso conviene evitar fórmulas demasiado exactas. No es lo mismo salir un sábado temprano que hacerlo en plena hora pico. Lo razonable es pensarlo como una escapada de día completo, con margen para el viaje y la comida.

La alternativa más atractiva para muchos visitantes es el tren. El servicio González Catán-Lozano está informado dentro de la línea Belgrano Sur, aunque los horarios deben revisarse antes de viajar porque pueden cambiar por obras, feriados o modificaciones operativas. Esa precaución es clave: al tratarse de un ramal con menos frecuencia que los corredores urbanos tradicionales, perder una salida puede alterar todo el plan.

Lozano no propone una agenda cargada. Su plan es más sencillo: mirar la estación, caminar por calles tranquilas, reservar una comida de campo y dejar que el día pase sin demasiada organización. Para quienes buscan una salida distinta cerca de Buenos Aires, con pulpería, asado y aire libre, el pueblo ofrece algo cada vez más buscado: una escapada sin ruido, sin apuro y con sabor a interior bonaerense.