El pueblo de Mendoza para hacer una escapada entre volcanes y dinosaurios por menos de $50.000

A poco más de 180 kilómetros de la ciudad de Mendoza , el pueblo de Malargüe guarda un paisaje que no se parece a ningún otro. Volcanes , cavernas, huellas de dinosaurios y uno de los observatorios de rayos cósmicos más importantes del mundo conviven en un mismo departamento. Se puede recorrer en un fin de semana por $50.000.

El Volcán Malacara es una de las postales más impactantes de Malargüe . La excursión tiene un valor de $20.500 para adultos y $17.500 para niños, con guía incluido. Quienes prefieran ir en su propio vehículo pueden hacerlo, pero si no tienen auto, el traslado organizado tiene un costo de $53.000. Las entradas para ingresar al volcán se compran en la ciudad de Malargüe en la agencia Aires de Libertad.

El volcán Malacara es uno de los atractivos principales del pueblo.

Para los amantes de la prehistoria, el parque “Huellas de dinosaurios” es una parada obligada. La entrada cuesta $3.000 para adultos y $1.000 para niños. Quienes no viajan en auto propio pueden tomar el colectivo turístico desde el Planetario por $2.000, con guía incluido en el precio. Una opción accesible que combina naturaleza e historia natural en un solo recorrido.

parque huellas de dinosaurios.jpg El parque Huellas de dinosaurios es para toda la familia. MDZ Archivo

La Caverna de las Brujas es otro de los grandes atractivos de Malargüe. Su ingreso cuesta $7.000 y el traslado organizado asciende a $62.000. Las entradas también se adquieren en la ciudad en la agencia Aires de Libertad. Es una experiencia subterránea única, con formaciones de estalactitas y estalagmitas que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados.

Desde este miércoles, 13 de julio, es posible visitar la Caverna de las Brujas Foto: Turismo Malargüe La Caverna de las Brujas Foto: Turismo Malargüe

Un paseo por el espacio

El Planetario y el observatorio Pierre Auger completan la propuesta con una dimensión científica que distingue a Malargüe de cualquier otro destino de la región. El Planetario tiene un valor de $3.000 para adultos y $1.000 para niños. Por su parte, el observatorio Pierre Auger ofrece entrada gratuita y permite conocer de cerca uno de los proyectos de investigación más ambiciosos del planeta en materia de rayos cósmicos.

El Planetario que se inaugura mañana. Foto: Municipalidad de Malargüe El Planetario de Malargüe. Foto: Municipalidad de Malargüe

Viaje al pasado

Para conocer un poco de la historia de Malargüe, las actividades culturales y las artesanías que se elaboran en el lugar hay que dar una vuelta por el Museo Regional. El ingreso es libre y gratuito, ideal para entender la identidad cultural e histórica del departamento.

Todo por menos de $50.000