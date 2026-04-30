El pueblo bonaerense con bares antiguos ideal para una escapada cerca de CABA en fin de semana largo

A veces no hace falta irse demasiado lejos para cambiar de aire. A menos de dos horas de la CABA, Villars es un pueblo que aparece como una de esas escapadas que todavía conservan algo difícil de encontrar en los destinos más concurridos: silencio, comida casera y una identidad marcada por el tren.

Ubicado en el partido de General Las Heras, este pueblo bonaerense se volvió una opción tentadora para quienes buscan pasar el día, almorzar en un bodegón y caminar sin apuro entre calles arboladas y construcciones que remiten a otra época. Este pueblo es ideal para disfrutar durante el fin de semana largo.

La historia de Villars está atravesada por el ferrocarril . Su estación sigue siendo uno de los puntos más representativos del pueblo y forma parte del ramal González Catán-Lozano de la línea Belgrano Sur, de acuerdo con la información publicada por Trenes Argentinos. La propia página del servicio ferroviario describe a Villars como una localidad rural del partido de General Las Heras, rodeada de quintas de fin de semana, chacras y campos de producción agrícola.

Ese pasado ferroviario todavía se percibe en el paisaje. La estación, los alrededores y el ritmo pausado del centro sostienen una postal de pueblo bonaerense que atrae a visitantes de fin de semana. No se trata de un destino de agenda cargada ni de grandes circuitos turísticos, sino de una salida más sencilla: llegar, caminar, mirar, comer y dejar que el día avance sin demasiados planes. Esa es, justamente, buena parte de su encanto.

Bares rurales y comida de pueblo

El circuito gastronómico es uno de los grandes motivos para visitar Villars. En distintas guías y notas de escapadas aparecen nombres ya instalados entre los viajeros, como el histórico Bar Manolo, también conocido como Lo de Forte; El Encuentro; y Lo de Lala. Son espacios asociados a una cocina de pueblo, con platos abundantes, recetas tradicionales y una estética que se aleja de las propuestas urbanas más producidas.

La experiencia suele girar alrededor de clásicos simples: empanadas, pastas caseras, carnes y opciones dulces. Algunos relevamientos turísticos también mencionan los churros artesanales de la zona como parte del recorrido gastronómico. Para quienes buscan una escapada sin grandes gastos ni traslados extensos, la propuesta funciona por esa combinación de cercanía, sabor familiar y ambiente rural.

Cómo llegar a Villars

Villars se encuentra a unos 98 kilómetros del centro de la Ciudad de Buenos Aires, una distancia que lo ubica entre las escapadas posibles para hacer en el día. En auto, el recorrido habitual incluye salir hacia el oeste/sudoeste del conurbano y conectar con la Ruta Provincial 6, desde donde se accede al pueblo. Distintas publicaciones turísticas estiman un viaje de alrededor de una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito de salida de CABA.

También hay alternativas en transporte público. Villars figura conectado por la línea Belgrano Sur, en el ramal González Catán-Lozano, y aparece mencionado entre los destinos alcanzados por servicios de colectivos como la línea 136. En todos los casos, conviene revisar horarios antes de salir, especialmente durante fines de semana y feriados, porque las frecuencias pueden cambiar. Para quienes quieren desconectar sin organizar un viaje largo, Villars ofrece una fórmula cada vez más buscada: campo cerca de la ciudad, comida casera y una tranquilidad que todavía se sostiene lejos del turismo masivo.