El pueblo de Corrientes que enamora con su paisaje sobre el Paraná

En este pueblo de Corrientes , el río no se mira desde la costa plana. En Empedrado, el Paraná aparece varios metros más abajo, recortado por barrancas que cambian por completo la postal habitual del litoral argentino.

Ubicado a unos 55 kilómetros de la ciudad de Corrientes, el pueblo encontró en esa geografía su principal marca. Las alturas naturales permiten tener panorámicas abiertas hacia el río, las islas y el movimiento constante del agua, algo poco frecuente en la región.

El vínculo con el Paraná organiza buena parte de la vida local. Desde las playas y bajadas cercanas, este pueblo combina descanso, pesca deportiva, paseos náuticos y jornadas al aire libre, con un entorno que gana todavía más atractivo cuando cae el sol .

En este pueblo, las vistas abiertas hacia islas y agua forman una de las mejores postales del litoral.

Pero Empedrado no se explica solo por sus vistas. También conserva una escala tranquila, con plazas, calles serenas y un ritmo cotidiano mucho más pausado que el de los destinos más grandes de la zona. Esa dimensión ayuda a entender por qué el pueblo sigue siendo elegido para escapadas cortas.

El entorno natural suma otro valor. La vegetación ribereña, los caminos costeros y la presencia constante de aves típicas del litoral completan una escena donde el pueblo mantiene una relación directa con el paisaje.

A lo largo del año, además, Empedrado suma fiestas locales y movimiento turístico que refuerzan su identidad correntina. Sin perder su perfil sereno, el lugar logra combinar tradición, descanso y uno de los escenarios más particulares sobre el Paraná.

Por eso Empedrado funciona tan bien como escapada. Entre barrancas, playas y miradores naturales, este pueblo de Corrientes ofrece una experiencia distinta, donde el gran protagonista siempre termina siendo el río.