El pueblo entrerriano donde una residencia histórica cambió parte del país

En este pueblo del este entrerriano, la historia aparece mucho antes de entrar a un museo. Caseros conserva un ritmo tranquilo y rural, pero también guarda uno de los sitios históricos más importantes del país: el Palacio San José, antigua residencia de Justo José de Urquiza.

La localidad se encuentra en el departamento Uruguay, cerca de Concepción del Uruguay, rodeada de campos, caminos rurales y paisaje típico del litoral entrerriano. Aunque el pueblo mantiene una escala pequeña, el peso histórico de la zona le da una relevancia muy distinta dentro del mapa provincial.

El gran símbolo del lugar es justamente el Palacio San José. Construido en el siglo XIX, fue residencia del primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y hoy funciona como museo histórico nacional.

El edificio sorprende por sus dimensiones y por detalles poco habituales para la época. El complejo tiene patios internos, galerías, jardines y hasta uno de los primeros sistemas de agua corriente del país, algo que convirtió al entorno del pueblo en un punto central de la vida política argentina de entonces.

Pero Caseros no se explica únicamente por su costado histórico. El paisaje rural también tiene mucho peso en la experiencia. Las arboledas, los caminos tranquilos y el ambiente de campo ayudan a que el recorrido tenga una sensación mucho más pausada .

image Caseros es un pueblo entrerriano conocido por albergar el histórico Palacio San José. Marcelo Aguet vía YouTube

La cercanía con Concepción del Uruguay y con distintos circuitos turísticos del río Uruguay también permite combinar la visita al pueblo con playas, termas y recorridos históricos de la región.

Otro aspecto fuerte del lugar es cómo el patrimonio sigue integrado a la vida cotidiana. El Palacio San José no aparece aislado del entorno, sino como parte de una región donde todavía sobreviven costumbres rurales y una relación muy marcada con la historia entrerriana.

Por eso Caseros sigue siendo uno de los rincones más interesantes de Entre Ríos. Entre árboles, caminos de campo y uno de los edificios históricos más importantes del país, este pueblo ofrece una escapada donde la historia parece seguir muy cerca.