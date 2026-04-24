A minutos de Villa General Belgrano, este pueblo de Córdoba ofrece otra cara de las sierras

En este pueblo de Córdoba , la escapada no entra por el centro ni por una avenida principal, sino por el paisaje. Athos Pampa aparece entre caminos de ripio, lomas verdes y una calma serrana que cambia enseguida el ritmo de Calamuchita .

La ubicación ayuda a entender su perfil. Athos Pampa está sobre uno de los caminos que conectan Villa General Belgrano con Villa Berna, Villa Alpina y La Cumbrecita, y esa condición lo volvió una escala atractiva para quienes buscan un rincón más sereno dentro del valle.

Lo que más distingue a este pueblo es su relación con la naturaleza. En la zona se conservan especies de flora autóctona como algarrobo blanco y negro, quebracho blanco, mistol, tala y piquillín, además de cedros, pino ponderosa y eucaliptos que también encontraron buen suelo y clima en el lugar.

Pero Athos Pampa no se sostiene solo en el paisaje. Este pueblo también fue armando una identidad propia alrededor de un viñedo de altura, con producción ubicada a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, una característica que le suma otro matiz a una zona más asociada al bosque y a los caminos serranos .

En este pueblo, el bosque autóctono y los circuitos al aire libre refuerzan una escapada mucho más ligada a la naturaleza.

La escala del lugar juega a favor de una escapada lenta. Córdoba Turismo destaca en Athos Pampa los circuitos para caminar o andar en bicicleta, algo que encaja bien con un entorno donde el valor no está en acumular atractivos, sino en dejar que el pueblo se explique a través de sus vistas, sus recorridos cortos y su aire de campo serrano.

También hay una marcada diferencia entre estaciones, y eso refuerza su atractivo. En invierno, el área suma postales nevadas, mientras que en verano todo se vuelve más verde y florecido, dos registros muy distintos para un mismo pueblo y una prueba de que el paisaje cambia bastante a lo largo del año.

Por eso Athos Pampa funciona tan bien como escapada. Entre bosque, caminos rurales, viñedos y una ubicación estratégica dentro de Calamuchita, este pueblo cordobés ofrece una experiencia más silenciosa y menos masiva, pero justamente por eso mucho más personal.