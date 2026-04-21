El pueblo de La Rioja que emociona por su naturaleza y paisajes

En este pueblo de La Rioja , la escapada empieza antes de llegar. El cambio se nota apenas la ruta se mete en un valle angosto, entre montañas secas, manchas de verde y un ritmo mucho más tranquilo que el de la capital riojana.

La localidad se apoya sobre el valle del río Huaco y desde hace años sostiene un perfil turístico que combina naturaleza, producción regional e identidad propia. Entre montañas, viñedos y recorridos al aire libre, el lugar fue armando una propuesta que hoy lo vuelve una de las escapadas más singulares de La Rioja.

Uno de los rasgos más fuertes de este pueblo está en su costado paleontológico. El Parque de Dinosaurios de Sanagasta, ubicado sobre la Ruta 75, se convirtió en uno de los grandes atractivos de la zona por los hallazgos de nidos y huevos fosilizados y por sus recorridos guiados entre geoformas rojizas, réplicas a escala real y senderos interpretativos.

Pero Sanagasta no se explica solo por los dinosaurios. El pueblo también aparece asociado a las aguas del Huaco, a las bodegas artesanales y a una escena más ligada al descanso, con paseos, miradores y una escala que permite recorrerlo sin apuro .

A orillas del río Huaco, este pueblo es ideal para una escapada que mezcla naturaleza, producción regional y tranquilidad serrana.

En esa mezcla entra también el costado productivo. Los viñedos y las elaboraciones regionales ayudan a darle a Sanagasta un perfil distinto dentro del mapa riojano, menos ligado a la gran escala del turismo clásico y más apoyado en experiencias cortas, sabores locales y recorridos de cercanía.

La visita además puede abrirse hacia otros rincones del valle. En la oferta oficial del destino aparecen opciones como trekking, caminatas, miradores, pesca deportiva y actividades náuticas en el área del Dique Los Sauces, una combinación que le suma aire libre a una escapada que ya tiene paisaje e historia.

Por eso Sanagasta funciona tan bien como viaje corto. Entre montaña, río, bodegas y uno de los sitios paleontológicos más curiosos del país, este pueblo riojano logra una identidad propia y bastante más amplia de lo que su tamaño deja imaginar a primera vista.