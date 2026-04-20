A más de 3.000 metros, el pueblo del norte donde el paisaje rompe todos los esquemas

En este pueblo de Catamarca , el paisaje es el rasgo central. Antofagasta de la Sierra se ubica a más de 3.000 metros de altura, en plena puna, donde el horizonte se llena de volcanes, planicies abiertas y una marcada sensación de inmensidad.

El entorno define la experiencia desde el inicio. A diferencia de otros destinos del norte, este pueblo no se apoya en lo verde ni en lo urbano, sino en un territorio árido, de colores intensos y cambios de luz que transforman el paisaje a lo largo del día.

Uno de los puntos más impactantes del área es el Campo de Piedra Pómez. Se trata de una formación única de roca volcánica blanca, moldeada por la erosión, que construye una de las escenas más extrañas del país y convierte al pueblo en base de una de las excursiones más representativas de la puna .

Desde este pueblo, el Campo de Piedra Pómez aparece como una de las formaciones más impactantes de Argentina.

La presencia volcánica también aparece en otros sectores. La caldera del volcán Galán, considerada una de las más grandes del mundo, y las lagunas de altura con flamencos suman otra capa a un entorno donde el pueblo queda rodeado por una geografía poco común incluso dentro del norte argentino .

Pero más allá del paisaje, hay una vida local que sostiene el lugar. Antofagasta mantiene una comunidad pequeña, ligada a tradiciones andinas y a un ritmo adaptado a la altura, donde el pueblo funciona como punto de encuentro en medio de un territorio amplio y exigente.

La experiencia también tiene sus particularidades. Llegar hasta este pueblo implica recorrer caminos largos y atravesar zonas remotas, algo que condiciona el viaje pero también refuerza la sensación de estar entrando en un lugar distinto.

image El entorno de salares y lagunas convierte a este pueblo de Catamarca en uno de los paisajes más extremos del país. La ruta natural

Antofagasta de la Sierra no es un destino para recorrer rápido. Entre la altura, el silencio y escenarios que parecen irreales, este pueblo de Catamarca ofrece una experiencia distinta dentro del mapa turístico argentino.