Sabores italianos, acequias y viñedos: un pueblo en Córdoba que te enamora

Colonia Caroya es un pueblo del norte de Córdoba donde las tradiciones friulanas, las bodegas y el legado jesuítico siguen marcando el paisaje.

Colonia Caroya es un pueblo donde las acequias, los viñedos y la herencia friulana siguen definiendo una escena muy propia del norte cordobés.

En este pueblo de Córdoba, la historia no entra primero por un monumento, sino por la vida cotidiana. Colonia Caroya se reconoce en las acequias que riegan la producción, en los viñedos, en los salames caseros y en una herencia italiana que todavía se siente en la mesa y en las calles.

La localidad está a unos 44 o 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre el corredor del norte provincial, y fue moldeando un perfil muy distinto dentro del mapa turístico cordobés. En lugar de apoyarse en el río o en la sierra, este pueblo construyó su atractivo alrededor de la producción, la memoria de la inmigración y una identidad cultural muy visible.

Una de las claves del lugar está en el vino. Colonia Caroya integra el Camino del Vino de Córdoba y suma bodegas y viñedos que ampliaron el recorrido turístico sin cortar la relación del pueblo con su raíz rural. Esa convivencia entre trabajo de la tierra y escapada gastronómica es una de las cosas que mejor explican su personalidad.

image Los sabores regionales y las bodegas le dieron a Colonia Caroya un perfil de pueblo que hoy mezcla turismo, tradición y producción local. TripAdvisor

Pero la historia del lugar va mucho más atrás que la llegada de los inmigrantes friulanos. La Estancia Jesuítica de Caroya, organizada por la Compañía de Jesús en 1616, fue el primer establecimiento rural de ese sistema en la provincia y hoy sigue siendo una de las visitas más fuertes del norte cordobés. Además de su etapa jesuítica, el predio también fue sede de la primera fábrica de armas blancas durante la guerra de la independencia y más tarde recibió al primer contingente friulano que dio origen al pueblo actual.