Este pueblo de Santa Fe ofrece historia, río y una de las visitas más singulares de la provincia

Cayastá es un pueblo santafesino donde la arqueología, el río y la memoria colonial convierten la escapada en una experiencia distinta.

Cayastá es un pueblo santafesino donde las ruinas de Santa Fe la Vieja siguen marcando toda la escena.

En este pueblo de Santa Fe, el pasado no aparece encerrado en una sala ni escondido detrás de un cartel. En Cayastá, la historia se recorre sobre el terreno, entre ruinas, senderos y un paisaje ribereño que le da otra dimensión a una de las escapadas más singulares de la provincia.

Cayastá quedó asociada de manera inseparable a Santa Fe la Vieja, el sitio donde estuvo la primera fundación de la ciudad de Santa Fe realizada por Juan de Garay en 1573. Esa marca convirtió al pueblo en uno de los nombres más fuertes del turismo histórico y arqueológico santafesino.

El gran atractivo local es el Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe la Vieja, declarado Monumento Histórico Nacional. Allí se pueden recorrer el Museo de Sitio, la Iglesia de San Francisco y la casa ambientada de Vera Muxica, en un circuito que le da al pueblo una identidad muy distinta de la de otras localidades ribereñas.

cauastá 2 La escala de pueblo y el paisaje ribereño le dan a Cayastá una identidad distinta dentro de la costa santafesina. Gobierno Argentino Pero Cayastá no vive solo de ese legado colonial. El entorno natural también pesa en la experiencia, porque el pueblo forma parte de la costa santafesina y conserva una relación muy cercana con el agua, con el paisaje abierto y con ese ritmo más pausado que tienen las localidades atravesadas por el río.

Esa combinación entre patrimonio y naturaleza es una de sus claves más fuertes. En un mismo recorrido, el pueblo permite pasar de las huellas arqueológicas a la escena ribereña, algo que amplía mucho la visita y hace que Cayastá no quede reducida a una parada histórica aislada.