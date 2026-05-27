El pueblo de Córdoba que muchos pasan de largo camino a Traslasierra

En este pueblo de Córdoba , el paisaje serrano aparece sin demasiadas interrupciones. Las Rabonas conserva un perfil tranquilo, con caminos rurales, vistas abiertas y una relación muy directa con la montaña en plena región de Traslasierra.

La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial 14, cerca de Nono y Mina Clavero, aunque mantiene un movimiento mucho más sereno que otros puntos turísticos del valle. Esa diferencia hizo que el pueblo se volviera atractivo para quienes buscan descansar sin quedar aislados.

Uno de los puntos más conocidos de la zona es el dique La Viña, ubicado a pocos kilómetros. El embalse aparece rodeado por cerros y caminos panorámicos, y se convirtió en una de las postales más fuertes de esta parte del oeste cordobés.

El dique La Viña aparece como uno de los grandes atractivos cerca de este pueblo del oeste de Córdoba.

El entorno natural también permite hacer caminatas, paseos serranos y recorridos cortos entre arroyos y vegetación típica de Traslasierra. En este pueblo, la experiencia suele estar más ligada al paisaje y al descanso que a las actividades masivas .

Las Rabonas conserva además un aire bastante rural. Todavía aparecen calles de tierra, construcciones bajas y una escala donde el entorno natural sigue teniendo mucho más peso que cualquier desarrollo turístico grande.

La cercanía con localidades como Nono, Villa Cura Brochero y Mina Clavero ayuda a ampliar el recorrido. Sin embargo, muchos visitantes terminan eligiendo justamente este pueblo por el contraste: menos ruido, menos tránsito y una sensación mucho más pausada.

Otro rasgo importante es el paisaje abierto. Desde distintos puntos de Las Rabonas se observan las Sierras Grandes y sectores del valle, una vista que cambia constantemente según la luz y el clima serrano.

Por eso Las Rabonas sigue creciendo como escapada dentro de Córdoba. Entre sierras, caminos tranquilos y cercanía con el dique La Viña, este pueblo ofrece una experiencia simple, natural y bastante distinta a la de los destinos más cargados del valle.