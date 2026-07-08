El pueblo que está al lado de Bariloche y muchos pasan de largo cuando buscan nieve

A pocos kilómetros de uno de los destinos más famosos de la Patagonia , aparece una alternativa más tranquila para vivir el invierno. Dina Huapi es un pueblo de Río Negro que permite combinar lago, estepa, montaña y nieve sin quedar en el centro del movimiento turístico de Bariloche .

La localidad se encuentra a unos 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en el extremo oeste de Río Negro. Su ubicación es estratégica: funciona como portal de la Estepa Patagónica por la Ruta Nacional 23 y de la Zona Andina rionegrina por la Ruta Nacional 40, lo que permite encontrar dos paisajes distintos en una misma zona.

El entorno natural es uno de sus grandes atractivos. Dina Huapi está junto al lago Nahuel Huapi y tiene como límites naturales al río Limay, al norte, y al río Ñirihuau, al sur. Esa combinación le da al pueblo una postal abierta, con agua, viento, cerros y vistas amplias hacia la cordillera.

En invierno, Dina Huapi funciona muy bien como base para conocer la nieve. La provincia de Río Negro la presenta como una alternativa para explorar la cordillera rionegrina, con cercanía a Bariloche y a centros de esquí como el Cerro Catedral, además de otras propuestas de montaña de la región .

Pero el valor de este pueblo está justamente en su ritmo más pausado. A diferencia de Bariloche, Dina Huapi ofrece alojamientos, naturaleza y tranquilidad, con la posibilidad de moverse hacia zonas de nieve durante el día y volver a un entorno menos cargado de turistas.

El lago Nahuel Huapi, la estepa y la cordillera forman parte del paisaje de invierno de este pueblo patagónico.

Este pueblo es ideal si deseas evitar los destinos masificados

Uno de los paseos más conocidos es el Cerro Leones, ubicado en la vecina localidad. El sitio oficial de Bariloche lo describe como un antiguo volcán con cavernas donde hubo huellas de arte rupestre de los primeros pobladores de la región, además de miradores hacia la estepa y la cordillera.

La costa del lago también suma un atractivo particular durante el invierno. Con temperaturas bajas, viento patagónico y montañas nevadas en el horizonte, el paisaje de Dina Huapi ofrece una postal distinta a la de los meses cálidos, más silenciosa y marcada por los contrastes entre el agua, la estepa y los cerros.

Por eso Dina Huapi funciona como una buena opción para una nota de invierno. Este pueblo de Río Negro permite conocer la nieve desde un lugar más tranquilo, con acceso rápido a Bariloche, paisajes abiertos y una identidad propia dentro de la Patagonia andina.