El pueblo donde julio llega con caminos blancos, lagos fríos y bosques nevados

El invierno cambia por completo el paisaje en Villa Pehuenia-Moquehue. Este pueblo de Neuquén queda envuelto por nieve, lagos fríos, caminos blancos y bosques de araucarias que forman una de las postales más fuertes de la Patagonia norte.

La localidad está ubicada en un entorno de montaña, entre los lagos Aluminé y Moquehue, con playas de arena blanca escondidas entre el bosque y una geografía marcada por cerros, penínsulas, islas y miradores naturales. El sitio oficial la presenta como una aldea de montaña enclavada en un anfiteatro de cerros y lagos.

El gran atractivo de la temporada fría es el Parque de Nieve Batea Mahuida, ubicado a unos 8 kilómetros del pueblo . Turismo Neuquén destaca que este espacio se encuentra en territorio de la comunidad mapuche Puel y permite vivir la nieve en un entorno muy distinto al de los centros de esquí más masivos.

Batea Mahuida ofrece esquí, snowboard, trineos, motos de nieve y caminatas sobre la nieve. También cuenta con propuestas pensadas para familias y para quienes buscan una primera experiencia invernal sin la escala de los grandes complejos patagónicos .

Villa Pehuenia-Moquehue es un pueblo de Neuquén donde la nieve cubre lagos, caminos y bosques de araucarias.

El paisaje suma otro diferencial. Desde el volcán Batea Mahuida se pueden ver los lagos Aluminé y Moquehue, La Angostura, lagunas, bosques y la Cordillera de los Andes como fondo. En los días despejados, la vista alcanza incluso volcanes chilenos y el Lanín.

Pero este pueblo no se limita al cerro. En invierno también se pueden hacer caminatas con raquetas, recorridos por bosques nevados, paseos lacustres, rafting en el río Aluminé y experiencias gastronómicas pensadas para la temporada de nieve.

La presencia de las araucarias le da a Villa Pehuenia-Moquehue una identidad muy particular. Cuando la nieve se acumula sobre esos árboles milenarios, el paisaje se vuelve completamente distinto al de otros destinos de montaña y refuerza la sensación de estar en un rincón especial de Neuquén.

Por eso Villa Pehuenia-Moquehue funciona como una gran opción para este invierno. Entre lagos, pehuenes, nieve y un parque administrado por la comunidad mapuche Puel, este pueblo patagónico ofrece una escapada visual, tranquila y muy distinta a las más clásicas del sur argentino.