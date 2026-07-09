El pueblo donde julio llega con caminos blancos, lagos fríos y bosques nevados
Villa Pehuenia-Moquehue es un pueblo de Neuquén rodeado por lagos, araucarias y montañas, con el Parque de Nieve Batea Mahuida como gran atractivo de invierno.
El invierno cambia por completo el paisaje en Villa Pehuenia-Moquehue. Este pueblo de Neuquén queda envuelto por nieve, lagos fríos, caminos blancos y bosques de araucarias que forman una de las postales más fuertes de la Patagonia norte.
La localidad está ubicada en un entorno de montaña, entre los lagos Aluminé y Moquehue, con playas de arena blanca escondidas entre el bosque y una geografía marcada por cerros, penínsulas, islas y miradores naturales. El sitio oficial la presenta como una aldea de montaña enclavada en un anfiteatro de cerros y lagos.
El gran atractivo de la temporada fría es el Parque de Nieve Batea Mahuida, ubicado a unos 8 kilómetros del pueblo. Turismo Neuquén destaca que este espacio se encuentra en territorio de la comunidad mapuche Puel y permite vivir la nieve en un entorno muy distinto al de los centros de esquí más masivos.
Batea Mahuida ofrece esquí, snowboard, trineos, motos de nieve y caminatas sobre la nieve. También cuenta con propuestas pensadas para familias y para quienes buscan una primera experiencia invernal sin la escala de los grandes complejos patagónicos.
El paisaje suma otro diferencial. Desde el volcán Batea Mahuida se pueden ver los lagos Aluminé y Moquehue, La Angostura, lagunas, bosques y la Cordillera de los Andes como fondo. En los días despejados, la vista alcanza incluso volcanes chilenos y el Lanín.
Pero este pueblo no se limita al cerro. En invierno también se pueden hacer caminatas con raquetas, recorridos por bosques nevados, paseos lacustres, rafting en el río Aluminé y experiencias gastronómicas pensadas para la temporada de nieve.
La presencia de las araucarias le da a Villa Pehuenia-Moquehue una identidad muy particular. Cuando la nieve se acumula sobre esos árboles milenarios, el paisaje se vuelve completamente distinto al de otros destinos de montaña y refuerza la sensación de estar en un rincón especial de Neuquén.
Por eso Villa Pehuenia-Moquehue funciona como una gran opción para este invierno. Entre lagos, pehuenes, nieve y un parque administrado por la comunidad mapuche Puel, este pueblo patagónico ofrece una escapada visual, tranquila y muy distinta a las más clásicas del sur argentino.