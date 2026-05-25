El pueblo bonaerense donde todavía sobreviven los almacenes y el ritmo de campo

En este pueblo de Buenos Aires , las cosas pasan a otra velocidad. Duggan conserva una escala mínima, con pocas cuadras, movimiento tranquilo y una identidad muy ligada al campo y a la historia ferroviaria del interior bonaerense.

La localidad pertenece al partido de San Antonio de Areco y se encuentra a unos 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El entorno está marcado por campos abiertos, caminos rurales y una vida cotidiana donde el silencio todavía ocupa buena parte del paisaje.

Como ocurrió en muchos otros rincones de la provincia, el crecimiento del pueblo estuvo vinculado al tren. La estación ferroviaria fue durante décadas el punto que conectó la producción agropecuaria local con otras ciudades y terminó organizando el desarrollo de la zona.

Aunque el movimiento ferroviario ya no tiene el peso de otros tiempos, Duggan mantiene esa estética típica de los pequeños pueblos bonaerenses: calles bajas, casas antiguas, clubes sociales y almacenes donde todavía se conserva parte de la vida comunitaria .

Las calles serenas y el aire de campo convierten a Duggan en uno de los pueblos más tranquilos cerca de San Antonio de Areco.

La tranquilidad aparece como uno de sus principales atractivos. No hay grandes circuitos turísticos ni estructuras masivas, algo que justamente volvió al lugar interesante para quienes buscan escapadas rurales más auténticas y menos armadas.

El perfil de campo también se siente en la gastronomía y en las reuniones locales. Parrillas, comidas caseras y encuentros comunitarios forman parte de la identidad cotidiana de un pueblo donde el tiempo parece moverse de otra manera.

La cercanía con San Antonio de Areco ayuda además a complementar el recorrido. Muchos visitantes combinan ambos destinos, pasando de un entorno turístico más desarrollado a la calma mucho más simple que conserva Duggan.

Por eso este pueblo sigue llamando la atención dentro del interior bonaerense. Entre tradición ferroviaria, vida rural y calles tranquilas, Duggan ofrece una de esas escapadas donde el atractivo está justamente en que casi nada parece haber cambiado demasiado.