El pueblo a 80 km de CABA que es ideal para comer asado el feriado del 25 de mayo

El fin de semana largo del 25 de mayo vuelve a abrir la puerta a esas escapadas que no exigen demasiada planificación. Cerca de la Ciudad de Buenos Aires, Uribelarrea aparece como un pueblo cada vez más buscado por quienes quieren comer bien, caminar sin apuro y cambiar el ruido urbano por aire de campo.

Ubicado en el partido de Cañuelas, a poco más de 80 kilómetros de CABA, este pueblo bonaerense logró construir una identidad propia dentro del mapa turístico de cercanía. No compite solo por su distancia, sino por una combinación que funciona: parrillas, bodegones, productos regionales, calles tranquilas y construcciones que conservan parte del espíritu rural de fines del siglo XIX.

Uribelarrea conserva una postal difícil de encontrar tan cerca del área metropolitana. La plaza Centenario, de diseño octogonal, ordena el centro del pueblo y marca el punto de partida para recorrer sus alrededores. A pocos metros aparecen fachadas antiguas, almacenes de campo, la Iglesia Nuestra Señora de Luján y la estación ferroviaria, inaugurada en 1892 y todavía reconocible por su estilo original de ladrillo, tejas y andén cubierto.

Ese paisaje explica buena parte de su atractivo. La visita no se reduce a sentarse a comer: también invita a caminar, sacar fotos, pasar por la feria de productores y descubrir rincones vinculados a la historia agrícola de la zona. El Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, instalado en el entorno ferroviario, suma otro punto de interés para quienes buscan algo más que una escapada gastronómica.

Parrillas, bodegones y sabores regionales

La comida, sin embargo, es el gran imán. Durante los últimos años, Uribelarrea se afianzó como un polo gastronómico de campo, con parrillas y restaurantes que reciben visitantes todos los fines de semana. Entre los nombres más mencionados aparecen El Rancho de Popy, La Pulpería de Uribe, Cervecería La Uribeña y El Palenque, cada uno con propuestas ligadas a carnes, empanadas, platos caseros, cerveza artesanal o productos típicos.

El plan suele repetirse porque resulta simple y efectivo: llegar al mediodía, almorzar sin apuro y después recorrer el casco histórico. En fechas de alta demanda, como el feriado del 25 de Mayo, reservar mesa puede marcar la diferencia. También conviene llevar algo de efectivo, ya que no todos los comercios pequeños trabajan con todos los medios de pago.

Cómo llegar y qué tener en cuenta

Para ir en auto desde Buenos Aires, el recorrido habitual combina Autopista Riccheri, Autopista Ezeiza-Cañuelas y Ruta 205 hasta el acceso al pueblo. La alternativa en transporte público requiere más previsión: se puede llegar hasta Cañuelas en el Tren Roca y desde allí combinar con servicios locales, aunque el ramal Cañuelas–Lobos figura interrumpido por obras en la información oficial de Trenes Argentinos.

Uribelarrea funciona bien para una salida de día completo, especialmente si se viaja temprano. La cercanía con CABA permite volver sin dormir afuera, pero el clima del pueblo invita a quedarse más tiempo: almuerzo de campo, paseo por la estación, productos regionales para llevar y una tarde sin demasiada agenda. Para el feriado, esa puede ser justamente la clave del plan.