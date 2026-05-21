A más de 3.000 metros, este pueblo de Jujuy conserva otra forma de vivir la montaña

En este pueblo de Jujuy , el paisaje parece quedar suspendido entre el cielo y la montaña . San Francisco de Alfarcito se encuentra en plena puna jujeña y conserva una escala mínima, donde el silencio y la altura dominan toda la experiencia.

La localidad está ubicada sobre la Ruta Nacional 9, entre León y Abra Pampa, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El camino hacia el pueblo atraviesa curvas, quebradas y cerros de tonos secos que cambian constantemente con la luz del día.

Uno de los rasgos más fuertes del lugar es justamente esa sensación de aislamiento. En San Francisco de Alfarcito, las distancias, el clima y la geografía condicionan la vida cotidiana y ayudan a mantener una relación muy directa con el entorno natural .

El pueblo ganó notoriedad en los últimos años por la obra impulsada por el padre Jesús Olmedo, fundador de la escuela del lugar y responsable de distintos proyectos sociales y educativos que buscaron mejorar la calidad de vida de las comunidades de la puna.

Pero más allá de esa historia, Alfarcito también se volvió una parada muy valorada por quienes recorren la Quebrada de Humahuaca y buscan salir de los circuitos más turísticos. La altura, el aire seco y las vistas abiertas convierten al recorrido en una experiencia completamente distinta.

El paisaje alrededor del pueblo está marcado por cerros desnudos, pastizales de altura y cielos muy abiertos, una escena típica de la puna jujeña que cambia bastante respecto a la imagen más verde del sur de la provincia.

También hay una fuerte presencia cultural andina. Las costumbres locales, las celebraciones religiosas y la vida comunitaria mantienen una identidad muy ligada a la montaña y a las tradiciones del norte argentino.

Por eso San Francisco de Alfarcito funciona como algo más que un punto en la ruta. Entre altura, caminos de cornisa y paisaje puneño, este pueblo de Jujuy ofrece una de las experiencias más auténticas y silenciosas del norte argentino.