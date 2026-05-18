El pueblo de Catamarca famoso por sus ponchos y sus artesanos

En este pueblo de Catamarca , el paisaje aparece acompañado por otra cosa: el trabajo artesanal. Belén mezcla montañas, calles tranquilas y una tradición textil que sigue formando parte de la vida cotidiana en uno de los rincones más representativos del oeste catamarqueño. La localidad se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, en pleno valle de Belén, rodeada por cerros.

Esa combinación entre altura, paisaje abierto y ritmo pausado explica buena parte de la identidad que conserva el pueblo. Uno de los rasgos más fuertes del lugar está en los telares y tejidos artesanales. Belén es reconocida a nivel nacional por la elaboración de ponchos, mantas y piezas textiles realizadas con técnicas tradicionales, una práctica que atraviesa generaciones y que terminó convirtiendo al pueblo en uno de los grandes centros artesanales de Catamarca.

La experiencia también pasa por recorrer sus calles y plazas. El casco urbano mantiene una escala tranquila, con movimiento comercial ligado a las artesanías, la gastronomía regional y la actividad diaria de una localidad que todavía conserva fuerte vínculo con sus costumbres .

Las montañas y el valle rodean a este pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional 40.

El entorno natural suma otro atractivo importante. Desde Belén es posible conectar con distintos circuitos del oeste provincial, incluyendo rutas hacia Londres, Hualfín, Antofagasta de la Sierra y otros paisajes de montaña que forman parte del corredor de la Ruta 40.

La gastronomía aparece como otra parte central del recorrido. En este pueblo, las nueces, las especias, las preparaciones regionales y los productos del valle acompañan una experiencia muy ligada a los sabores del norte argentino.

También hay una dimensión cultural muy visible. Las fiestas populares, las celebraciones religiosas y las tradiciones locales siguen teniendo peso dentro de la vida comunitaria, reforzando la idea de un pueblo donde la identidad no quedó desplazada por el turismo.

Por eso Belén funciona tan bien como escapada en Catamarca. Entre telares, montañas y calles tranquilas, este pueblo logra combinar paisaje y cultura en una experiencia mucho más profunda de lo que parece a primera vista.

Por eso Belén funciona tan bien como escapada en Catamarca. Entre telares, montañas y calles tranquilas, este pueblo logra combinar paisaje y cultura en una experiencia mucho más profunda de lo que parece a primera vista.