El pueblo neuquino donde el bosque de pehuenes llega hasta la orilla del lago

En este pueblo de Neuquén, la Patagonia no aparece como una postal lejana, sino como una escena que se mete en cada camino. Villa Pehuenia-Moquehue está rodeada de lagos, cerros y bosques de pehuenes, en un rincón donde la montaña parece cerrar el paisaje sin quitarle amplitud.

La localidad se ubica al oeste de la provincia, a unos 306 kilómetros de Neuquén capital, y se accede por la Ruta Nacional 22 y luego por la Ruta Provincial 13. Esa distancia ayuda a explicar por qué el pueblo conserva una sensación de refugio cordillerano, lejos del ritmo más urbano de otros destinos patagónicos.

Uno de sus rasgos más fuertes está en los lagos. El entorno de Villa Pehuenia y Moquehue combina espejos de agua, bahías tranquilas y playas de arena blanca que se esconden entre el bosque, una imagen poco habitual dentro de la Patagonia y muy potente para quienes buscan naturaleza sin perder belleza visual.

El pehuén también define la identidad del lugar. Esta araucaria milenaria es emblema de Neuquén y está profundamente ligada a la cultura mapuche de la región; en torno a ella se construyen paisajes, relatos y tradiciones que le dan al pueblo una personalidad muy distinta.

La experiencia no se limita a mirar el paisaje. En la zona se pueden hacer recorridos por miradores, circuitos lacustres, caminatas, paseos en bici y actividades de montaña, además de disfrutar de la gastronomía local, donde aparecen productos ligados al piñón, la trucha, el cordero y otros sabores patagónicos.

Moquehue suma una capa más serena al recorrido. El lago que lleva su nombre aparece como uno de los grandes atractivos del área, y en los últimos años incluso fue destacado dentro de circuitos vinculados al buceo, algo poco común para un espejo de agua neuquino y que amplía el perfil turístico de este pueblo.

Por eso Villa Pehuenia-Moquehue funciona como una escapada de montaña con identidad propia. Entre lagos, bosques de araucarias y playas que parecen escondidas, este pueblo neuquino ofrece una Patagonia más tranquila, donde el paisaje todavía marca el ritmo de todo.