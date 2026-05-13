A menos de tres horas de Buenos Aires, este pueblo del Delta ofrece una escapada distinta

Hay un pueblo de Entre Ríos donde el mapa parece dibujado por el agua. En Villa Paranacito , los ríos , los arroyos y las islas no son solo parte del paisaje: también explican la forma de moverse, descansar y vivir en uno de los rincones más singulares del Delta entrerriano.

La localidad está en el sur de la provincia y es cabecera del departamento Islas del Ibicuy. Su propio municipio la presenta como “el corazón del Delta Entrerriano”, una definición que se entiende rápido al llegar, porque todo en el pueblo está atravesado por cursos de agua, vegetación y una calma muy distinta a la de otros destinos del litoral.

A diferencia de otros lugares donde el río aparece como un atractivo más, en Villa Paranacito el agua organiza la experiencia completa. Los paseos en lancha, las excursiones por islas, la pesca deportiva, las salidas náuticas y los recorridos entre arroyos forman parte de la identidad turística del pueblo, que encuentra en el Delta su gran escenario natural.

La ubicación también juega a favor para una escapada corta. Desde Buenos Aires se puede llegar cruzando el complejo Zárate-Brazo Largo y siguiendo por la Ruta Nacional 12 hasta conectar con el acceso local, una ventaja que convierte al pueblo en una opción cercana para quienes buscan naturaleza sin viajar demasiadas horas .

La vida local conserva una relación muy fuerte con la navegación. Durante mucho tiempo, las lanchas fueron esenciales para conectar a los pobladores con otros puntos del Delta y de la provincia, una huella que todavía se percibe en el ritmo del lugar y en la importancia que tienen los muelles, los canales y las embarcaciones en la escena cotidiana.

El turismo también encontró allí una forma propia. El pueblo cuenta con alojamientos, propuestas gastronómicas, actividades al aire libre y servicios pensados para descansar cerca del agua, con opciones que van desde estadías en complejos de costa hasta salidas para pescar o recorrer el paisaje isleño.

Villa Paranacito no necesita grandes monumentos para llamar la atención. Su atractivo está en la suma de pequeñas escenas: una lancha que cruza un arroyo, una tarde de pesca, el sonido de las aves, la vegetación cerrada junto al agua y esa sensación de estar en un pueblo donde la naturaleza sigue marcando el ritmo.

Por eso funciona tan bien como escapada de río. Entre islas, canales y vida deltaica, este pueblo de Entre Ríos ofrece una experiencia distinta dentro del litoral argentino, más vinculada al descanso, al silencio verde y a una forma de mirar el paisaje desde el agua.