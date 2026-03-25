El pueblo de Chile donde el río desemboca en una de las playas más bellas del país

Maicolpué es uno de los balnearios más singulares del sur de Chile, con arenas blancas, río cristalino y una identidad costera marcada por la naturaleza.

Maicolpué no entra en la idea clásica de playa chilena. Este pueblo costero de la comuna de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos, mezcla mar abierto, bosque nativo y un río que corta el paisaje con una imagen poco frecuente incluso en el sur.

Parte de su atractivo está en esa geografía quebrada y verde que cambia el ritmo apenas aparece la costa. Maicolpué se destaca por sus arenas blancas, sus playas amplias, sus servicios gastronómicos, las excursiones y los alojamientos, mientras que en el sector Río Sur aparecen aguas cristalinas aptas para el baño.

Maicolpué también forma parte de una franja costera que se volvió una de las postales más fuertes de la provincia de Osorno. Junto con Pucatrihue y Bahía Mansa, integra una línea de pueblos y balnearios donde sobresalen las playas, la tranquilidad de los poblados y una escala mucho más serena que la de otros destinos del país.

Pero el pueblo no se sostiene solo en la playa. En Maicolpué también aparece el Parque Pichimallay, integrado a la red de Parques Mapu Lahual, donde el paisaje suma senderismo, flora nativa y actividades de ecoturismo, una combinación que le da al lugar una dimensión más amplia que la del simple descanso costero.

Este pueblo es ideal para descansar image La identidad de este pueblo se apoya en la naturaleza del sur chileno y en una costa donde también pesa la tradición huilliche. TripAdvisor Esa convivencia entre litoral y naturaleza profunda le da un tono distinto al recorrido. En esta parte de San Juan de la Costa, el bosque nativo de la cordillera de la Costa, las playas y la gastronomía tradicional de origen huilliche forman parte de una identidad local donde el mar sigue teniendo un peso central.