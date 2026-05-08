Uno de los pueblos más lindos del mundo queda a 4 horas de Mendoza y parece detenido en el tiempo

A unas 4 horas de Mendoza, en San Luis, se encuentra La Carolina, un pueblo que parece haber quedado protegido entre piedra, arroyos y montaña. Conserva una escala mínima y un aire antiguo, motivos por los cuales ONU Turismo lo distinguió en 2023 dentro del programa Best Tourism Villages.

La localidad se ubica a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, en la base del cerro Tomolasta, a unos 1.600 metros de altura. Con alrededor de 300 habitantes, el pueblo mantiene calles empedradas, casas revestidas en piedra y un casco urbano atravesado por arroyos que refuerzan su perfil serrano.

Las calles de piedra y los arroyos le dan a este pueblo puntano una de sus postales más reconocibles.

La historia de La Carolina está muy ligada al oro. La información turística nacional lo presenta como un testimonio del esplendor minero puntano y como un viaje por el tiempo, atravesado por vestigios antropológicos, poesía y recuerdos de la fiebre del oro.

Ese pasado todavía se puede recorrer. El pueblo conserva una fuerte identidad minera, con paseos y referencias al trabajo de quienes buscaron oro en la zona, además de construcciones antiguas que ayudan a entender cómo se formó esta localidad en medio de la sierra.

la carolina, san luis La Carolina es un pueblo de San Luis reconocido por ONU Turismo por su patrimonio, su paisaje serrano y su historia minera. Shutterstock

Pero La Carolina no vive solo de su historia. Su entorno ofrece aire fresco, arroyos cristalinos, paisajes de altura y una calma que lo volvió uno de los destinos más elegidos de San Luis para caminar sin apuro, mirar las casas de piedra y sentir otra escala del tiempo.

El reconocimiento internacional no llegó por casualidad. El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue a comunidades rurales que promueven el turismo como herramienta de desarrollo, conservan su patrimonio y fortalecen sus valores culturales y naturales. En ese mapa, este pueblo puntano logró quedar entre los destinos destacados del mundo.

Por eso La Carolina funciona tan bien para una escapada desde Mendoza. No es solo un pueblo lindo por sus calles o por su paisaje, sino un rincón donde la historia minera, la piedra, el agua y la vida serrana construyen una identidad difícil de repetir.

El camino para llegar a este pueblo