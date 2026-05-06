Esteros, fauna y silencio en el pueblo correntino reconocido por la ONU Turismo

En este pueblo de Corrientes, la naturaleza no queda alrededor, sino adentro de la vida cotidiana. Colonia Carlos Pellegrini se levanta junto a la laguna Iberá y funciona como uno de los accesos más reconocidos al gran sistema de esteros, bañados y lagunas del centro provincial. El reconocimiento internacional llegó en 2025, cuando Corrientes distinguió a Colonia Carlos Pellegrini dentro de su programa Best Tourism Villages.

La elección puso en valor a un pueblo que creció con una relación directa con el ambiente, la conservación y el turismo de naturaleza. El reconocimiento internacional llegó en 2025, cuando ONU Turismo distinguió a Colonia Carlos Pellegrini dentro de su programa Best Tourism Villages.

La ubicación explica buena parte de su encanto. El Portal Laguna Iberá, ubicado en el pueblo, es uno de los más desarrollados del Parque Iberá, con alojamientos, gastronomía y actividades para conocer la fauna y los paisajes del humedal.

En este pueblo, la laguna Iberá y la fauna del humedal forman parte de la vida cotidiana.

Allí, la experiencia no pasa por grandes construcciones ni por circuitos urbanos. Los paseos en lancha, las caminatas, las cabalgatas y los avistajes permiten acercarse a carpinchos, yacarés, aves, ciervos de los pantanos y otros animales que forman parte del paisaje cotidiano del Iberá .

El pueblo también tiene una escala que ayuda a sostener esa sensación de refugio. Las calles tranquilas, el movimiento pausado y la cercanía permanente con el agua hacen que Colonia Carlos Pellegrini funcione como una puerta de entrada al Iberá, pero también como una experiencia en sí misma.

El entorno es uno de los humedales más importantes del país. En el Iberá conviven lagunas, bañados, embalsados y cursos de agua de origen pluvial, una red natural que convirtió a esta zona de Corrientes en uno de los destinos más fuertes de Argentina para turismo de naturaleza.

Por eso Colonia Carlos Pellegrini no fue reconocida solo por su belleza. En este pueblo, la vida local, la conservación y el paisaje se mezclan en una misma identidad, hasta formar uno de los rincones más especiales del litoral argentino.