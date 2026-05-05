Mendoza tiene tres pueblos en carrera para un premio turístico de la ONU: estos son

Los pueblos de Mendoza tendrán presencia en una competencia turística internacional que distingue a destinos rurales de todo el mundo. Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo forman parte de la convocatoria argentina para Best Tourism Villages , el certamen impulsado por ONU Turismo.

La iniciativa reconoce a pueblos de baja densidad demográfica que se destacan por su identidad, su patrimonio cultural, su relación con la naturaleza y su trabajo comunitario. No se trata únicamente de premiar destinos famosos, sino de poner en valor lugares que desarrollan el turismo sin perder autenticidad.

En la edición 2026, Argentina cerró la convocatoria nacional con una cifra récord. En total, 55 pueblos de 20 provincias presentaron sus candidaturas, el número más alto desde que el país comenzó a participar del programa en 2021.

Dentro de ese mapa aparece Mendoza con tres postulaciones: Las Loicas (Malargüe), Bardas Blancas (Malargüe) y Villa 25 de Mayo (San Rafael). Los tres pueblos buscan quedar entre los ocho seleccionados por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que será la encargada de definir qué destinos representarán al país ante ONU Turismo .

El certamen evalúa distintos aspectos vinculados al turismo rural. Entre ellos aparecen la protección de los recursos naturales y culturales, la calidad de los servicios turísticos, las iniciativas sostenibles, la innovación y el vínculo entre la actividad turística y la comunidad local.

En el caso mendocino, las postulaciones apuntan a mostrar una provincia que no solo se explica por sus grandes centros turísticos. Estos pueblos expresan otra cara de Mendoza, más ligada a los paisajes cordilleranos, la historia local, las rutas internas y una forma de viajar más conectada con el territorio.

Una vez elegidos los ocho representantes argentinos, ONU Turismo será la encargada de evaluar las candidaturas en la instancia internacional. El objetivo es alcanzar el reconocimiento como uno de los Best Tourism Villages del mundo, una distinción que ya lograron varios destinos argentinos.

Entre los pueblos argentinos reconocidos en ediciones anteriores aparecen Caspalá, en Jujuy, distinguido en 2021; La Carolina, en San Luis, reconocido en 2023; y Caviahue-Copahue, Gaiman, Trevelin y Villa Tulumba, incorporados en 2024.

En la edición anterior también fueron reconocidos Carlos Pellegrini, en Corrientes, y Maimará, en Jujuy. Esos antecedentes muestran que los pueblos argentinos ganaron presencia dentro del programa y abren una expectativa especial para Mendoza, que este año tendrá tres candidatos en carrera.