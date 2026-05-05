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Ránking: dos ciudades de Mendoza quedaron entre las mejores de Argentina

Mendoza quedó bien posicionada en el Primer Índice de Ciudades Argentinas, con la capital provincial en el tercer lugar y Godoy Cruz en el décimo puesto.

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Mendoza ubicó a dos ciudades dentro del top 10 del ranking nacional.

Mendoza ubicó a dos ciudades dentro del top 10 del ranking nacional.

Santiago Tagua/MDZ

Mendoza logró un dato fuerte dentro del Primer Índice de Ciudades Argentinas. Dos ciudades de la provincia quedaron entre las 10 mejores del país, según el ránking elaborado por la consultora Enclave, que analizó a 43 centros urbanos a partir de 17 indicadores vinculados al desarrollo económico, la cohesión social y la calidad del hábitat urbano.

La Ciudad de Mendoza lideró la presencia provincial, alcanzando el tercer puesto nacional con 65 puntos sobre 100, superada únicamente por Bahía Blanca (68 puntos) y Córdoba (66 puntos), consolidando así la relevancia de la provincia en la evaluación de ciudades argentinas.

Uno de los datos más llamativos del ránking es justamente el primer lugar de Bahía Blanca. La ciudad bonaerense no suele aparecer de inmediato en el imaginario colectivo cuando se piensa en las mejores ciudades del país, pero Enclave la ubicó arriba por su desempeño en seguridad, cohesión social, conectividad física y hábitat urbano. Según el informe, combina una baja tasa de homicidios, acceso universal al agua potable, poca informalidad urbana, buena red vial y costos de vida razonables para una ciudad de su tamaño.

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La Ciudad de Mendoza qued&oacute; tercera y Godoy Cruz apareci&oacute; en el d&eacute;cimo puesto.

La Ciudad de Mendoza quedó tercera y Godoy Cruz apareció en el décimo puesto.

En el caso de la Ciudad de Mendoza, la consultora marcó varios puntos altos. La capital provincial terminó primera en el índice de Espacio Público, que mide la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. También alcanzó el tercer puesto en Conexión física, por su accesibilidad a través de rutas y vuelos, y en Oferta de ocio, un indicador que toma en cuenta la disponibilidad de cines, teatros y restaurantes.

La lectura del informe coincide con una línea de gestión vinculada a la planificación urbana, la inversión en infraestructura y la recuperación de espacios de encuentro. En su discurso anual, el intendente Ulpiano Suarez había resumido ese rumbo con una frase que ahora gana nuevo contexto: "Trabajamos para construir una ciudad que funcione mejor y que, además, lidere un proceso de transformación para toda Mendoza, con una proyección cada vez más fuerte a nivel nacional e internacional".

La otra ciudad mendocina que entró al top 10 fue Godoy Cruz, que se ubicó en el décimo puesto. En el análisis general, uno de los hallazgos más relevantes señala que las ciudades conurbadas muestran los costos propios de la aglomeración. En ese punto, el estudio menciona que tanto Vicente López como Godoy Cruz no tienen suelo industrial disponible, un dato que permite entender las diferencias entre ciudades centrales, intermedias y áreas metropolitanas.

Godoy Cruz también aparece destacada en una variable social sensible. Según el informe, solo tres ciudades tienen menos del 1% de su población en barrios populares: San Juan, con 0,20%; Godoy Cruz, con 0,50%; y Rafaela, con 0,95%. Para los autores del análisis, ese dato muestra que la gestión territorial puede marcar diferencias concretas en la calidad de vida urbana. Además, el departamento destacó por sus espacios públicos y también en la categoría de cohesión social.

El índice también dejó una foto más amplia del país. Las primeras 10 ciudades pertenecen al cinturón central, mientras que cinco de las últimas diez están en el Norte Grande. Además, en perfil económico aparecen bien posicionadas Neuquén, Rosario, Rafaela, Santa Fe y Mendoza; mientras que en perfil social se destacaron Bahía Blanca, Ushuaia, Río Gallegos, Tandil y Trelew. En ese mapa, Mendoza consiguió ubicar a dos de sus ciudades entre las mejores del país y reforzó su peso dentro de la discusión urbana nacional.

El ranking de las ciudades argentinas

  1. Bahía Blanca: 68 puntos
  2. Córdoba: 68 puntos
  3. Mendoza: 65 puntos
  4. Río Cuarto: 64,5 puntos
  5. CABA: 63 puntos
  6. Santa Rosa: 62 puntos
  7. Rosario: 61 puntos
  8. Rafaela: 59,5 puntos
  9. Santa Fe: 59 puntos
  10. Godoy Cruz: 59 puntos
  11. Salta: 58 puntos
  12. Neuquén: 57 puntos
  13. Tandil: 56,5 puntos
  14. Mar del Plata: 56,5 puntos
  15. Villa María: 56,5 puntos
  16. Viedma: 56 puntos
  17. Trelew: 56 puntos
  18. San Luis: 55,5 puntos
  19. Comodoro Rivadavia: 54 puntos
  20. San Rafael: 54 puntos
  21. Jujuy: 53,5 puntos
  22. San Juan: 52 puntos
  23. San Nicolás: 51,5 puntos
  24. Paraná: 51,5 puntos
  25. La Plata: 49,5 puntos
  26. La Rioja: 49,5 puntos
  27. Ushuaia: 49 puntos
  28. Posadas: 48,5 puntos
  29. Catamarca: 48 puntos
  30. Río Gallegos: 47 puntos
  31. Concordia: 45,5 puntos
  32. Santiago del Estero: 44 puntos
  33. Bariloche: 41,5 puntos
  34. Vicente López: 41,5 puntos
  35. Río Grande: 41 puntos
  36. Villa Mercedes: 40,5 puntos
  37. Goya: 40 puntos
  38. San Miguel de Tucumán: 39 puntos
  39. Corrientes: 38,5 puntos
  40. Zárate: 38,5 puntos
  41. Resistencia: 37,5 puntos
  42. Formosa: 33,5 puntos
  43. Lomas de Zamora: 32 puntos

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