Ránking: dos ciudades de Mendoza quedaron entre las mejores de Argentina

Mendoza logró un dato fuerte dentro del Primer Índice de Ciudades Argentinas. Dos ciudades de la provincia quedaron entre las 10 mejores del país, según el ránking elaborado por la consultora Enclave, que analizó a 43 centros urbanos a partir de 17 indicadores vinculados al desarrollo económico, la cohesión social y la calidad del hábitat urbano.

La Ciudad de Mendoza lideró la presencia provincial, alcanzando el tercer puesto nacional con 65 puntos sobre 100, superada únicamente por Bahía Blanca (68 puntos) y Córdoba (66 puntos), consolidando así la relevancia de la provincia en la evaluación de ciudades argentinas.

Uno de los datos más llamativos del ránking es justamente el primer lugar de Bahía Blanca. La ciudad bonaerense no suele aparecer de inmediato en el imaginario colectivo cuando se piensa en las mejores ciudades del país, pero Enclave la ubicó arriba por su desempeño en seguridad, cohesión social, conectividad física y hábitat urbano. Según el informe, combina una baja tasa de homicidios, acceso universal al agua potable, poca informalidad urbana, buena red vial y costos de vida razonables para una ciudad de su tamaño.

En el caso de la Ciudad de Mendoza, la consultora marcó varios puntos altos. La capital provincial terminó primera en el índice de Espacio Público, que mide la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. También alcanzó el tercer puesto en Conexión física, por su accesibilidad a través de rutas y vuelos, y en Oferta de ocio, un indicador que toma en cuenta la disponibilidad de cines, teatros y restaurantes .

La lectura del informe coincide con una línea de gestión vinculada a la planificación urbana, la inversión en infraestructura y la recuperación de espacios de encuentro. En su discurso anual, el intendente Ulpiano Suarez había resumido ese rumbo con una frase que ahora gana nuevo contexto: "Trabajamos para construir una ciudad que funcione mejor y que, además, lidere un proceso de transformación para toda Mendoza, con una proyección cada vez más fuerte a nivel nacional e internacional".

La otra ciudad mendocina que entró al top 10 fue Godoy Cruz, que se ubicó en el décimo puesto. En el análisis general, uno de los hallazgos más relevantes señala que las ciudades conurbadas muestran los costos propios de la aglomeración. En ese punto, el estudio menciona que tanto Vicente López como Godoy Cruz no tienen suelo industrial disponible, un dato que permite entender las diferencias entre ciudades centrales, intermedias y áreas metropolitanas.

Godoy Cruz también aparece destacada en una variable social sensible. Según el informe, solo tres ciudades tienen menos del 1% de su población en barrios populares: San Juan, con 0,20%; Godoy Cruz, con 0,50%; y Rafaela, con 0,95%. Para los autores del análisis, ese dato muestra que la gestión territorial puede marcar diferencias concretas en la calidad de vida urbana. Además, el departamento destacó por sus espacios públicos y también en la categoría de cohesión social.

El índice también dejó una foto más amplia del país. Las primeras 10 ciudades pertenecen al cinturón central, mientras que cinco de las últimas diez están en el Norte Grande. Además, en perfil económico aparecen bien posicionadas Neuquén, Rosario, Rafaela, Santa Fe y Mendoza; mientras que en perfil social se destacaron Bahía Blanca, Ushuaia, Río Gallegos, Tandil y Trelew. En ese mapa, Mendoza consiguió ubicar a dos de sus ciudades entre las mejores del país y reforzó su peso dentro de la discusión urbana nacional.

El ranking de las ciudades argentinas