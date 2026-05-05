Tragedia en el MV Hondius: el crucero se desvía a España y crece la preocupación por un argentino

La tragedia sanitaria del MV Hondius ha tomado un rumbo inesperado. Luego de que las autoridades de Cabo Verde denegaran el desembarco del crucero debido a un brote de hantavirus que ya se cobró tres vidas, el Gobierno de España confirmó que recibirá la embarcación en sus costas. En este escenario de crisis internacional, el foco de preocupación en nuestro país se centra en un pasajero argentino que permanece a bordo bajo un estricto hermetismo informativo.

Hasta el momento, las autoridades consulares y la empresa Oceanwide Expeditions mantuvieron bajo reserva la identidad, edad y el origen del ciudadano argentino. El único dato constatado es que el pasajero subió a la embarcación en el puerto de Ushuaia , lugar desde donde partió el buque con destino original al continente africano.

El panorama sanitario dentro del MV Hondius es crítico. Tras cumplirse dos meses de navegación, se confirmó que el brote se habría originado en un matrimonio neerlandés que falleció durante la travesía. A las tres víctimas fatales registradas hasta el lunes, se le suma la confirmación de siete nuevos casos positivos entre los pasajeros, lo que obligó a mantener al crucero en aislamiento total en medio del Océano Atlántico.

Ante la negativa de los puertos africanos por temor a una propagación viral, España aceptó abrir sus fronteras marítimas bajo condiciones de bioseguridad extremas. La directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, aseguró: “Estamos trabajando con las autoridades españolas, quienes han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa".

El protocolo que espera en España

El desembarco en suelo español no será inmediato ni sencillo. Según detalló Van Kerkhove, el plan de acción una vez que el buque atraque incluirá:

Investigación epidemiológica completa: para determinar la trazabilidad del virus y el origen exacto del contagio.

Desinfección total del barco: un proceso técnico para eliminar cualquier rastro del vector del hantavirus en las instalaciones de lujo.

Evaluación de riesgo: un chequeo exhaustivo de cada uno de los pasajeros y tripulantes antes de permitirles abandonar la zona de cuarentena.

crucero 12 Oceanwide expeditions

Incertidumbre en Tierra del Fuego

Mientras se espera el arribo del crucero a España, en Tierra del Fuego continúa la investigación sobre las condiciones en las que el barco abandonó el puerto de Ushuaia. Si bien el Ministerio de Salud provincial ratificó que no hay casos de hantavirus en la isla, la presencia del pasajero argentino a bordo genera interrogantes sobre si el contagio pudo producirse mediante suministros cargados en el sur o si el ciudadano se encuentra entre los siete nuevos casos detectados.

Se espera que en las próximas horas, a medida que el MV Hondius se acerque a territorio europeo, la Cancillería Argentina brinde detalles sobre el estado de salud del compatriota que forma parte de esta fatídica expedición.