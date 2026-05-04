La OMS habló del brote de hantavirus en un crucero que salió de Tierra del Fuego: esto dijo

El brote de hantavirus registrado a bordo de un crucero que partió desde Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo. La Organización Mundial de la Salud se pronunció sobre la situación del MV Hondius, el buque utilizado para viajes de exploración en el Ártico y la Antártida, y aseguró que está trabajando con sentido de urgencia junto a los países involucrados.

La intervención de la OMS llega después de que se conocieran muertes y contagios vinculados al crucero. Según la información difundida por el organismo, el episodio dejó tres personas fallecidas y al menos una persona infectada trasladada en estado grave a Sudáfrica, donde recibió atención médica.

Pese a la gravedad de los casos, la OMS buscó llevar tranquilidad y remarcó que no hay motivo de alarma para la población general. El director regional para Europa, Hans Kluge, afirmó que "el riesgo para la población en general sigue siendo bajo" y sostuvo que no hay necesidad de imponer restricciones de viaje .

El crucero había partido desde Ushuaia y el caso encendió la atención internacional por el hantavirus.

Un nuevo caso de hantavirus puso en alerta a las autoridades sanitarias de una provincia del sur

El organismo sanitario explicó que su trabajo se concentra en acompañar la atención médica de los pacientes, las eventuales evacuaciones, las investigaciones epidemiológicas y la evaluación del riesgo para la salud pública. Kluge también señaló que se mantiene en contacto con sus equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en evidencia científica.

La OMS recordó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y que, por lo general, están asociadas a la exposición a roedores infectados. Aunque la transmisión entre personas no es habitual, el organismo advirtió que cuando ocurre puede tener consecuencias graves, como quedó reflejado en la situación del crucero.

El MV Hondius había partido el 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, en Tierra del Fuego, en el marco de una travesía de exploración. Tras conocerse el brote, las autoridades fueguinas descartaron casos positivos de hantavirus en la provincia, un dato clave para separar la situación sanitaria local de lo ocurrido a bordo del buque.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite principalmente por contacto con roedores silvestres infectados. El Ministerio de Salud de Argentina explica que estos animales eliminan el virus a través de la orina, la saliva y los excrementos, y que la vía más frecuente de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados.

Los síntomas iniciales pueden parecerse a los de un cuadro gripal, con fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. En los casos más graves, la enfermedad puede evolucionar hacia un síndrome cardiopulmonar, con insuficiencia respiratoria aguda.

Por eso, la OMS insistió en que la respuesta debe ser rápida y coordinada, aunque sin generar alarma social. Para el organismo, el episodio funciona como un recordatorio de que las amenazas sanitarias pueden atravesar fronteras y requieren cooperación entre países, especialmente cuando ocurren en medios de transporte internacional como un crucero.